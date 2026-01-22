GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto parte piano, ma poi trova la strada giusta, contro il Basket Carrara Legends, per mettere in tasca la quindicesima vittoria stagionale in Divisione regionale 1. Nell’anticipo della seconda di ritorno, i ragazzi di Silvio Andreozzi soffrono la vivacità della formazione locale, che si presenta al via con l’organico al completo, ma dopo un primo quarto di appannamento (chiuso sul 24-12 con quattro triple di Viola) si compattano e cominciano a giocare. La musica cambia già nel secondo tempino, la difesa stringe le maglie, concedendo quattordici punti, mentre l’attacco trova il ritmo per mettere insieme 29 punti e andare all’intervallo sopra di tre lunghezze. L’inerzia della gara è ormai dalla parte della Gea, che nella terza frazione arriva anche a quattordici punti, per chiudere il tempino con un +12 non ancora rassicurante. Nell’ultimo quarto, con i grossetani che mollano un pochini gli ormeggi, Carrara Legends si riporta sotto, arrivando a -2, ma con un colpo di coda Furi e compagni tengono duro e allungano a +6 sul 77-83 finale. Senza Malentacchi, Ense reduce da un’influenza e Liberati non al meglio (il bomber ha messo a segno un canestro da due e ne ha falliti tre dalla lunga distanza), il Grosseto alla fine ha fatto valere la sua classe, grazie alla straordinaria prestazione di Edoardo Furi, perfetto in regia e impeccabile nel tiro (6/11 da due, 6/8 nei liberi). Accanto a lui un Mirko Mari dalla mano calda (5/7 da tre), Lorenzo Scurti (4/5 da due e 9 rimbalzi). Nel momento decisivo, poi è venuta fuori l’esperienza di Alessandro Banchi (2/6 da due, 1/3 da tre e 10/10 dalla lunetta), che ha recuperato 4 palloni e servito sei assist.

La Gea ha sofferto, ma ha fortemente voluto questo successo, che consentirà di trascorrere in serenità una decina di giorni prima della trasferta del 31 gennaio a Livorno.

“E’ stato un mercoledì di passione – ha sorriso Andreozzi – Non è facile giocare alle 21,15 dopo un faticoso viaggio, ma abbiamo dimostrato di esserci. Adesso un po’ di riposo, da martedì si pensa alla gara con il Chimenti Livorno”.

Andreozzi analizza poi il match: “La nostra partenza è stata lenta, contro un Carrara al completo con undici senior. Un avversario che con gli uomini migliori vale sicuramente di più della classsifica attuale. Chiuso il primo tempo sotto di dodici, stando dietro al loro gioco lento, abbiamo immediatamente cambiato registro, alzando il ritmo in difesa e in attacco, arrivando fino a +14, salvo accontentarsi nell’ultima frazione. E’ la vittoria di tutti”.

Basket Carrara Legends-Gea basketball Grosseto 77-83

CARRARA LEGENDS: Viola 20, Orsini 5, Donati 14, Bruzzi, Borghini 14, Viaggi, Bordigoni, Nannetti 2, Leonardi 4, Canciello 18. All. Rossi.

GEA GROSSETO: Banchi 17, Scurti 16, Fommei, Ciacci, Ignarra 7, Furi 18, Liberati 2, Ense 5, Mari 18, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Nucci di Pistoia e De Lillo di Monsummano Terme.

PARZIALI: 24-12, 38-41; 57-69.

STATISTICHE GEA: 18/30 da due, 8/33 da tre, 23/29 dalla lunetta; 32 rimbalzi (26 difensivi), 16 palle recuperate (8 perse), 12 assist.