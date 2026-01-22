GROSSETO – Francesco Macrì è stato nominato presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili strategici e vice presidente con delega all’Energia di Cisambiente Confindustria.

Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., tra i principali operatori del settore energetico in Italia, e membro del Consiglio di amministrazione di Leonardo, entra così nella squadra di Cisambiente, assumendo la guida di un comparto considerato strategico nel percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione del Paese.

«Esprimo la mia gratitudine a Cisambiente Confindustria per l’opportunità che mi viene data di offrire un contributo alla promozione del processo energetico rinnovabile – dichiara Francesco Macrì –. Il Sistema Italia ha bisogno di affrancarsi dalla dipendenza energetica, che determina speculazioni che richiedono sacrifici a famiglie e imprese. Bisogna concorrere con le aziende italiane a potenziare la realizzazione di nuovi impianti ad alta tecnologia, a emissioni zero, che possono colmare questo gap».