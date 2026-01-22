CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A Castiglione della Pescaia bar e ristoranti possono organizzare serate a tema con musica dal vivo o dj, ma solo in modo occasionale. «Non possono trasformarsi stabilmente in luoghi di intrattenimento». A ribadirlo è la sindaca Elena Nappi, commentando la recente circolare dei Vigili del fuoco sulla sicurezza antincendio. Indicazioni particolarmente stringenti dopo la tragedia di Crans Montana.

Secondo la prima cittadina, spostare tavoli dopo cena e trasformare i locali in spazi da ballo rischia di snaturare la normativa sugli esercizi di somministrazione. I locali di pubblico spettacolo, infatti, seguono regole molto più stringenti, soprattutto sul fronte della sicurezza e della prevenzione incendi.

Musica sì, ma con limiti precisi

L’amministrazione comunale ha già richiamato i locali del centro storico. Le serate con musica sono consentite, ma devono essere contingentate. Devono inoltre rispettare le norme sulla capienza e sull’emissione sonora.

La musica di accompagnamento resta sempre libera. Diverso il caso delle serate con musica dal vivo o dj, che producono un impatto acustico maggiore e richiedono specifiche autorizzazioni.

Diverso il caso degli stabilimenti balneari

Un discorso a parte riguarda i bagnetti. Questi possono essere autorizzati come veri luoghi di intrattenimento. In questo caso, però, devono rispettare tutte le prescrizioni previste: sicurezza, antincendio, safety, autorizzazioni in deroga per il rumore e concessione demaniale.

Ordine pubblico e stagione estiva

La sindaca Nappi chiarisce anche quanto accaduto la scorsa estate. Episodi come risse e accoltellamenti non sono stati legati alla sicurezza dei locali. Sono invece conseguenza della forte affluenza turistica, che rende il territorio attrattivo anche per la microcriminalità e lo spaccio.

Nuovi regolamenti comunali in arrivo

Il Comune sta lavorando al rinnovo di alcuni strumenti fondamentali. Tra questi c’è il piano di zonizzazione acustica, che servirà a gestire e controllare l’inquinamento acustico nelle diverse aree del territorio.

Con il nuovo regolamento attuativo, l’amministrazione potrà indicare in modo più chiaro come organizzare correttamente le serate con musica dal vivo durante la stagione estiva.