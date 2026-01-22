FOLLONICA – Il Comune di Follonica mette in sicurezza un incrocio e crea nuovi stalli a lisca di pesce per i veicoli. La zona interessata dalle modifiche è quella di Pratoranieri.

L’Amministrazione, in un’ottica di costante attenzione alla sicurezza dei cittadini e in risposta alle numerose segnalazioni pervenute dagli stessi, procede con gli impegni presi in termini di viabilità: si parte da Pratoranieri con alcune modifiche immediate al traffico oltre alla creazione di nuovi posti auto a lisca di pesce.

Le modifiche sono in corso con l’installazione della nuova segnaletica verticale e orizzontale e al momento riguardano l’intersezione via Isola di Cerboli – via Litoranea, con l’istituzione di un senso unico di marcia in via Isola di Cerboli con direzione da via Litoranea a via Isola di Caprera e con direzione da via Litoranea a via Isola d’Elba. In tal modo si evita l’attraversamento diretto di via Litoranea da parte dei veicoli, che storicamente risultava pericoloso.

“Sono in corso in queste ore le opere per questo adeguamento – dicono il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini -: oltre alla creazione del senso unico di marcia e a mettere in sicurezza l’incrocio, andiamo a raddoppiare i posti auto nella strada. Questi interventi, pur essendo in previsione di un più ampio aggiornamento del Piano generale del Traffico urbano, sono stati ritenuti urgenti e necessari per anticipare i tempi e garantire un’immediata maggiore sicurezza. Chiediamo ai cittadini di fare attenzione alle modifiche appena apportate”.

Seguiranno altri interventi in zona San Luigi.