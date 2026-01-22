GROSSETO – È stato consegnato nei giorni scorsi, nella redazione de Il Giunco, il riconoscimento di #maremmani 2025 ad Alessandro Mori.

Il giovane scrittore grossetano, vincitore dell’edizione 2025 dell’iniziativa promossa dal nostro giornale, ha ricevuto il premio nel corso di una piccola cerimonia informale, alla presenza del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.

Alessandro Mori, 14 anni, è stato scelto dai lettori come personaggio dell’anno grazie al suo percorso nel mondo della scrittura. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo libro, Le Cronache dell’Abisso (Effigi), con il quale ha conquistato anche il premio Capalbio, imponendosi come una delle voci più giovani e promettenti del panorama culturale locale.

La consegna si è svolta nella redazione de Il Giunco, luogo simbolico per un’iniziativa che da anni racconta storie di Maremma attraverso le persone che, nei campi più diversi, hanno saputo distinguersi e lasciare il segno. Accanto ad Alessandro Mori, il presidente Francesco Limatola ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare i giovani talenti del territorio, capaci di rappresentare al meglio una comunità che guarda al futuro.

Con la consegna del premio si chiude ufficialmente l’edizione 2025 di #maremmani, un’iniziativa che anche quest’anno ha visto una partecipazione importante da parte dei lettori, chiamati a scegliere il personaggio simbolo di un anno di storie, impegno e talento in Maremma.

L’albo d’oro di #maremmani

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha premiato volti e storie molto diverse tra loro, diventando un appuntamento fisso per la comunità de Il Giunco. Ecco tutti i vincitori: