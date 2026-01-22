GROSSETO – «La gestione dell’emergenza sociale richiede sobrietà, responsabilità politica e pieno rispetto del ruolo delle istituzioni», sottolineano per i Popolari civici Barbara Chelli e Amedeo Gabbrielli e Gianluigi Ferrara e Camilla Terrosi per Udc.

La richiesta è quella di evitare slogan e contrapposizioni di parte su un tema così delicato come quello dei servizi di accoglienza per le persone senza fissa dimora. L’invito a riportare il confronto su un piano sociale, umano e istituzionale. Il gruppo richiama il valore delle considerazioni espresse da don Enzo Capitani, giudicate utili per ricondurre la discussione alla sua dimensione più corretta.

Un tema complesso che richiede scelte strutturate

Secondo il gruppo, l’emergenza sociale a Grosseto non può essere affrontata con soluzioni improvvisate. Servono scelte politiche consapevoli, una programmazione strutturata e continuità amministrativa.

«Un tema così delicato non deve diventare terreno di scontro politico o di visibilità individuale», spiegano, ribadendo la necessità di mettere al centro la tutela delle persone più fragili e l’interesse generale della comunità.

Responsabilità condivise tra Comune, Regione e Stato

Nel documento, i Popolari civici e l’Udc richiamano la necessità di un’assunzione chiara di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali. Il Comune, come ente di prossimità, deve garantire risposte operative e coordinamento sul territorio. La Regione è chiamata ad assicurare programmazione, risorse e indirizzi coerenti. Lo Stato deve sostenere le politiche sociali con strumenti normativi e finanziari adeguati e stabili.

L’appello alla collaborazione istituzionale

Il gruppo rivolge un appello alle forze politiche e agli amministratori locali, regionali e nazionali affinché rafforzino una collaborazione istituzionale leale e concreta, superando logiche di contrapposizione e rimpallo di responsabilità.

«Solo attraverso un impegno politico condiviso, che coinvolga enti pubblici, terzo settore e volontariato, sarà possibile costruire risposte equilibrate, sostenibili e rispettose della dignità delle persone», spiegano i Popolari civici.

Oltre l’emergenza, verso soluzioni durature

L’auspicio è che il confronto pubblico prosegua in modo responsabile e istituzionale. Le politiche sociali, concludono, rappresentano un ambito in cui la cooperazione tra istituzioni deve prevalere su ogni forma di conflitto politico, per superare la gestione emergenziale e costruire percorsi strutturali e duraturi.