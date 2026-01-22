MONTE ARGENTARIO – Trasformare l’ex Poliambulatorio in una biblioteca pubblica moderna, aperta e viva. «Non sarebbe un lusso, ma un investimento strategico», spiega il Pd di Monte Argentario. Una biblioteca sul mare offrirebbe spazi per studio, eventi, coworking leggero e mostre artistiche, diventando un presidio civico e culturale per residenti, studenti, lavoratori stagionali e turisti tutto l’anno.

Critiche alla scelta dell’Amministrazione

Il partito contesta la proposta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Arturo Cerulli di trasferire nel Poliambulatorio alcuni uffici comunali, in particolare quelli dell’Urbanistica. «Il temporaneo spesso diventa definitivo», avverte il Pd. Spostare gli uffici comporterebbe costi elevati, vincoli logistici e rischierebbe di impoverire un’area simbolica del territorio, normalizzandola come semplice polo burocratico.

Il valore simbolico del lungomare

Il lungomare dei Navigatori è il biglietto da visita della comunità e uno spazio vissuto da cittadini e turisti. «Si parla di vocazione turistica del lungomare, ma si scelgono funzioni che nulla hanno a che fare con cultura e attrattività», sottolineano i rappresentanti del Pd. La proposta di una biblioteca, invece, valorizzerebbe l’area, garantendo continuità e interesse culturale durante tutto l’anno.

Appello al dialogo pubblico

Il Pd invita il sindaco Cerulli e l’Amministrazione a promuovere un confronto aperto con la cittadinanza. «Solo ascoltando la comunità si possono prendere decisioni condivise e davvero utili», spiegano. L’obiettivo è trasformare l’ex Poliambulatorio in un luogo identitario e culturale, capace di arricchire la vita del territorio, senza rinunciare alla funzionalità degli spazi pubblici.