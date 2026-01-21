GROSSETO – L’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale sarà supportato da un ricercatore, classe 1996, per rafforzare ulteriormente e con approccio multidisciplinare una struttura strategica per lo sviluppo e l’apertura dell’Ente verso contesti nazionali, europei e internazionali.

“Il ricercatore – spiega il Comune – ha maturato un solido percorso formativo in ambito economico-finanziario, con competenze avanzate nell’analisi dei mercati, nella valutazione degli investimenti e nello studio dei processi economici complessi, elementi di particolare rilevanza per le attività di progettazione e cooperazione territoriale dell’Amministrazione. L’inserimento di questa nuova figura professionale è frutto di una selezione pubblica nazionale per la copertura di una posizione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le figure selezionate sono complessivamente 5 in tutta Italia: una di queste, in seguito all’esito positivo del bando, è stata destinata proprio al Comune di Grosseto. Qui la sua presenza sarà finalizzata al conseguimento di un dottorato di ricerca nell’ambito del programma “Dottorati InPA”, realizzato in collaborazione con l’università di Pisa. Particolare importanza sarà riservata alla valorizzazione del brand Maremma Toscana nel mondo, puntando su paesaggi meravigliosi, ma anche su un rafforzamento del settore agroalimentare, con particolare attenzione allo sviluppo di partenariati, alla cooperazione territoriale e all’individuazione di opportunità di finanziamento e collaborazione a livello nazionale ed europeo”.

“L’arrivo di questa nuova figura all’interno dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un risultato di grande valore per il Comune di Grosseto e per l’intera comunità. Attraverso una selezione pubblica trasparente e di alto profilo, siamo riusciti a intercettare competenze giovani e qualificate, inserendole in un percorso innovativo come quello del Programma Dottorati InPA, che unisce formazione avanzata, ricerca e servizio alla pubblica amministrazione. La collaborazione con l’Università di Pisa e l’attivazione di un dottorato di ricerca dimostrano la volontà dell’Amministrazione di investire su conoscenza, metodo e capacità di analisi, elementi oggi indispensabili per governare processi complessi e per rendere i Comuni protagonisti nei contesti nazionali ed europei. Rafforzare l’Ufficio Relazioni Internazionali significa dotare il Comune di strumenti e competenze adeguate per cogliere opportunità di cooperazione, progettazione e sviluppo, valorizzando il nostro territorio e rendendolo sempre più competitivo e attrattivo. È una scelta che guarda al futuro, che crede nei giovani e che punta a una pubblica amministrazione moderna, aperta e capace di dialogare con il mondo accademico e con le istituzioni sovralocali.

Il Comune di Grosseto conferma il proprio impegno nel costruire un ponte virtuoso con il mondo accademico, favorendo il trasferimento di conoscenze, l’elaborazione di politiche pubbliche basate su competenze scientifiche e una visione strategica di lungo periodo”.

“Questa assegnazione – ha aggiunto Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale – rappresenta un risultato di grande rilievo. È il riconoscimento della qualità del progetto presentato e della capacità dell’Ente di investire su competenze avanzate per rafforzare l’innovazione amministrativa. Dimostra che siamo in grado di intercettare risorse nazionali e di utilizzarle in modo strategico, rafforzando il ruolo del Comune, in particolare nell’ambito delle relazioni internazionali e dello sviluppo del territorio. La capacità di fare squadra su questo fronte testimonia la visione di lungo periodo e la determinazione di voler costruire un’Amministrazione pubblica più moderna, preparata e orientata al futuro. Questo traguardo deve ora diventare un punto di partenza: fare rete, mettere a sistema le competenze e consolidare alleanze sarà decisivo per trasformare questa opportunità in crescita reale e duratura per il territorio”.