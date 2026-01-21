GROSSETO – Un caso di tubercolosi (Tbc) è stato rilevato in una scuola superiore di Grosseto. L’Asl Toscana sud est ha immediatamente attivato i protocolli di prevenzione, avviando il monitoraggio dei contatti stretti per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

L’intervento rientra nelle attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali ulteriori contagi.

Nessun rischio rilevante di diffusione a scuola

Dalle prime risultanze dell’inchiesta epidemiologica attualmente in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione dell’infezione in ambito scolastico. Nonostante ciò, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Tse, in un’ottica di massima precauzione, procederà alla sorveglianza sanitaria dei contatti del caso.

L’attività è svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e del mandato istituzionale di tutela della salute collettiva.

Avviata la sorveglianza sui contatti

La sorveglianza sanitaria prevede l’esecuzione del test di Mantoux per tutti i soggetti individuati come contatti, oltre all’effettuazione di una radiografia del torace (Rx), secondo le procedure standard previste per questi casi.

Tutti i contatti stretti saranno contattati direttamente dal personale del Dipartimento di Prevenzione, che fornirà indicazioni puntuali su tempi e modalità degli accertamenti.

Cos’è il test di Mantoux

Il test di Mantoux è un esame semplice e di uso comune nella diagnosi della tubercolosi. Consiste nell’inoculazione di una piccola quantità di tubercolina (derivato proteico purificato) nell’avambraccio e consente di identificare i soggetti che sono entrati in contatto con il Bacillo di Koch, responsabile della Tbc.

Esito positivo non significa malattia

L’Asl precisa che un eventuale esito positivo del test di Mantoux non indica la presenza di una malattia in atto, ma serve a programmare eventuali approfondimenti diagnostici e, se necessario, un trattamento farmacologico preventivo.

Gli effetti collaterali del test sono generalmente assenti o di scarsissimo rilievo.

Monitoraggio e prevenzione al centro dell’intervento

L’azione dell’Azienda Usl Toscana sud est si inserisce in un quadro di prevenzione, controllo e informazione, volto a gestire il caso in modo tempestivo e responsabile, evitando inutili allarmismi e garantendo la sicurezza della comunità scolastica e cittadina.