SORANO – «Le crisi amministrative non possono essere liquidate come semplici incidenti di percorso, né possono essere utilizzate come strumento di propaganda o posizionamento politico. Quando un’amministrazione cade, è doveroso interrogarsi sulle cause reali, sulle responsabilità politiche e amministrative, e soprattutto sul rapporto di fiducia con la comunità».

Con queste parole Gianluigi Ferrara, commissario provinciale dell’Udc di Grosseto, interviene sulla crisi amministrativa del Comune di Sorano e sulla posizione di Noi Moderati a favore di una possibile ricandidatura del sindaco uscente.

“Nessun sostegno automatico”

L’Unione di centro prende le distanze in modo netto da quella ricostruzione. «L’Udc non condivide né la forma né la sostanza della posizione espressa da Noi Moderati e respinge ogni ipotesi di sostegno politico automatico o predefinito».

Secondo Ferrara, vicende così delicate richiedono «serietà, approfondimento e rispetto delle dinamiche locali. Non possono diventare strumenti di propaganda o di posizionamento politico».

Centralità dei territori e confronto con i cittadini

L’Udc Grosseto ribadisce un principio chiaro: «le scelte future devono nascere dal confronto con i cittadini, dai territori e dalle competenze locali».

«Non spetta a forze politiche esterne alle dinamiche amministrative locali indicare o “auspicare” candidature – continua Ferrara -. Il compito dei partiti responsabili è costruire percorsi credibili, condivisi e trasparenti».

A rischio gli equilibri del centrodestra

La presa di posizione di Noi Moderati, definita dall’Udc “non concordata”, «rischia anche di mettere in discussione l’accordo raggiunto solo pochi giorni fa per la costituzione del gruppo consiliare a Grosseto, espressione dell’area di centro del centrodestra. Un passaggio che apre interrogativi sugli equilibri politici locali e sulla tenuta delle intese costruite di recente».

Nessuna decisione senza un’analisi approfondita

Su Sorano, come su ogni altra realtà, l’Udc chiarisce che «ogni valutazione futura arriverà solo dopo un’analisi attenta dei fatti e un confronto reale con la comunità locale».

Centralità della persona, rispetto delle istituzioni, serietà amministrativa e ascolto del territorio restano i valori di riferimento del partito.