GROSSETO – Confagricoltura Grosseto accoglie con soddisfazione il voto espresso dal Parlamento europeo, che ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenere un parere giuridico sull’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur (Mercado Común del Sur: è un’organizzazione e un blocco commerciale sudamericano). La decisione è passata con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astenuti, a conferma di un dibattito ancora fortemente divisivo.

Una scelta che arriva dopo le grandi mobilitazioni del mondo agricolo europeo, con manifestazioni a Bruxelles il 18 dicembre e a Strasburgo il 20 gennaio, alle quali Confagricoltura ha partecipato attivamente, portando in Europa le istanze delle imprese agricole italiane e del territorio maremmano.

Tocchi: “Le preoccupazioni degli agricoltori erano fondate”

«Questo voto dimostra che le forti perplessità espresse dal settore agricolo non erano né strumentali né isolate», afferma Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto. «L’accordo con il Mercosur è profondamente divisivo e, così come è stato concepito, non garantisce tutele adeguate all’agricoltura italiana ed europea».

Il ricorso alla Corte di Giustizia potrebbe ora sospendere l’entrata in vigore dell’intesa per diversi mesi, in attesa del pronunciamento giuridico e del successivo voto di ratifica finale. Un passaggio che Confagricoltura ha sempre ritenuto indispensabile per fare piena luce su un accordo considerato potenzialmente dannoso.

Il nodo della reciprocità e della concorrenza sleale

Al centro delle critiche resta il tema della reciprocità delle regole. «Le politiche commerciali internazionali – prosegue Tocchi – non possono prescindere da questo principio. Non è accettabile che agli agricoltori europei vengano imposti standard ambientali, sanitari e produttivi sempre più stringenti, mentre si apre il mercato a prodotti provenienti da Paesi che non rispettano le stesse regole».

Secondo Confagricoltura Grosseto, l’attuale impianto dell’accordo rischia di favorire produzioni con costi più bassi e standard inferiori, creando una concorrenza sleale che penalizza le aziende agricole locali e mette in discussione la qualità dei prodotti destinati ai consumatori.

“Difendere l’agricoltura significa difendere l’Europa”

«In una fase segnata da forti incertezze geopolitiche – conclude Tocchi – è fondamentale tutelare il settore primario, che rappresenta uno dei pilastri fondativi dell’Europa. Difendere l’agricoltura significa difendere la sicurezza alimentare, la stabilità economica e il diritto dei cittadini a consumare cibo sano, sicuro e di qualità».

Confagricoltura Grosseto continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del dossier Mercosur, mantenendo alta l’attenzione sulle istituzioni europee affinché qualsiasi accordo commerciale sia equo, sostenibile e rispettoso del lavoro degli agricoltori.