AMIATA – È stata riparata la sciovia Jolly che è di nuovo regolarmente in funzione. A comunicarlo la società Isa che gestisce gli impianti sciistici dell’Amiata. Aperta anche la sciovia Asso di fiori e il tapis roulant alle Macinaie per principianti (QUI le tariffe).

Sabato e domenica rimane sempre aperto il parco “Contessaland” dalle 10:30 alle 16:30.

ORARI APERTURA PISTE ED IMPIANTI

Sabato e Domenica: l’apertura degli impianti verrà effettuata alle ore 8:45. La loro chiusura avverrà alle ore16:30 (ultima corsa ore 16:15 per le seggiovie e alle ore 16,25 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno alle ore 16.30.

Da lunedì a venerdì, compresi, l’apertura degli impianti verrà effettuata alle ore 9. La loro chiusura avverrà alle ore 16:30 (ultima corsa ore 16:15 per le seggiovie e alle ore 16,25 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno alle ore 16.30.

Il 24 gennaio è prevista la “Sciata in notturna con Apres-ski al Prato delle Macinaie”.

Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 sciata in notturna nel circuito basso delle Macinaie (Sciovie Jolly e Asso di Fiori con relative piste).

Dalle ore 18:30 in poi après-ski accompagnato da musica.

PREVISIONE NEVE

Piste coperte da neve programmata in perfetto stato.