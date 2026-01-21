GROSSETO – Cinquanta incontri sul territorio toscano per informare i cittadini e sostenere quella che Forza Italia definisce «una riforma fondamentale per il giusto processo e la separazione delle carriere». È l’iniziativa lanciata da Forza Italia Toscana, presentata in conferenza stampa dal segretario regionale e capogruppo in Consiglio regionale Marco Stella, insieme al consigliere regionale Jacopo Ferri, al vice segretario regionale Roberto Berardi, esponente grossetano del partito, e al responsabile Giustizia regionale Eros Baldini.

Un tour capillare in tutta la regione

Alcuni appuntamenti sono già stati avviati, mentre il prossimo incontro pubblico è in programma per sabato 24 gennaio a San Marcello Pistoiese. Il calendario proseguirà nelle settimane successive, coinvolgendo tutte le province toscane con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i contenuti della riforma e le ragioni del referendum.

Il 21 febbraio invece è previsto l’incontro a Grosseto.

Stella: “Serve informazione per ridare fiducia ai cittadini”

«Abbiamo registrato una scarsissima affluenza alle ultime elezioni regionali – ha spiegato Marco Stella – e auspichiamo che questo referendum possa segnare un’inversione di tendenza. I nostri incontri hanno come obiettivo principale quello di informare».

Nel corso delle iniziative è prevista la partecipazione di numerosi esponenti nazionali di Forza Italia, tra cui il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, l’onorevole Enrico Costa, la vicesegretaria nazionale Deborah Bergamini, e – probabilmente – il segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani, oltre al capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, responsabile della campagna referendaria per il Sì.

«Ci sarà la presenza dei vertici nazionali – ha aggiunto Stella – per una riforma alla quale Forza Italia tiene in maniera particolare: una separazione netta e chiara tra chi giudica e chi sostiene l’accusa, per un processo davvero equo».

Ferri: “Un momento storico per la giustizia italiana”

Per il consigliere regionale Jacopo Ferri, la riforma rappresenta «la chiusura di un cerchio che attraversa tutta la storia di Forza Italia dal 1994 a oggi».

«È un momento storico – ha dichiarato –. La riforma è ben costruita e risponde alle esigenze della magistratura e dei cittadini. I suoi pilastri sono la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati, elementi centrali e coerenti con i principi costituzionali».

Berardi: “Una battaglia di libertà, non contro qualcuno”

Il vice segretario regionale Roberto Berardi, esponente del territorio grossetano, ha sottolineato il valore politico e culturale dell’iniziativa: «Questa riforma non è contro qualcuno, ma è per la libertà di tutti, anche dei magistrati, troppo spesso ostaggio delle correnti».

Berardi ha poi ringraziato Forza Italia Toscana per l’impegno sul territorio, ricordando come «il nostro presidente si sia battuto per tutta la vita per una riforma della giustizia».

Baldini: “Indipendenza e terzietà del giudice”

A chiudere, l’intervento di Eros Baldini, responsabile Giustizia di Forza Italia Toscana: «Gli obiettivi della riforma sono semplici e chiari: ridare indipendenza e terzietà al giudice, ridurre il potere delle correnti e rimettere al centro il merito».

«Non è una battaglia di destra o di sinistra – ha concluso Baldini – ma una riforma che va a vantaggio di tutti i cittadini».