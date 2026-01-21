CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel Consiglio comunale del 19 gennaio 2026 il punto centrale all’ordine del giorno è stato l’adozione del Piano Strutturale, un atto di enorme rilevanza perché definisce lo sviluppo socio-economico e turistico futuro dell’intero territorio di Castiglione della Pescaia.

“Come lista civica Alternativa, dopo un lungo e approfondito dibattito, abbiamo scelto responsabilmente l’astensione commentano i consiglieri di minoranza Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone –. La mole del materiale (oltre 90 tavole e numerose relazioni tecniche) è stata resa disponibile in tempi troppo ristretti per consentire uno studio accurato e consapevole. In presenza di un atto così strategico, riteniamo che la prudenza e il metodo siano un dovere verso i cittadini.

Nel corso del confronto in aula abbiamo comunque voluto ribadire la nostra visione e le priorità che stanno particolarmente a cuore alla comunità, chiedendo all’amministrazione impegni chiari e riservandoci di tradurre tali posizioni in osservazioni formali nei successivi 60 giorni. I temi affrontati – qui sintetizzati in dieci punti, senza ordine di importanza – delineano una proposta concreta e realistica per il futuro».

«1. Plessi scolastici: oggi il Comune conta tre plessi scolastici più uno privato, a fronte di una natalità in costante calo. La gestione e manutenzione di tre strutture rappresenta un costo elevato per la collettività. Riteniamo sufficiente un unico plesso, da individuare con criteri funzionali.

2. Utilizzo del vecchio Comune

Valorizzare il patrimonio comunale dismesso (valorizzando le scuole che saranno dismesse) per reperire risorse da destinare alla ristrutturazione del vecchio palazzo comunale, trasferendovi uffici di rappresentanza. Valutabile anche lo spostamento della Polizia Municipale, come ipotizzato dall’assessore all’urbanistica.

3. Parcheggi scambiatori

Per decongestionare il centro servono parcheggi scambiatori: un progetto avviato già nel 2002 (provinciale di Punta Ala, aree nel paese, panoramica, pineta, strada per la Casa Rossa). La chiusura di piazza Garibaldi nel 2006 aveva ridotto il traffico; la riapertura del 2012 merita oggi un ripensamento.

4. Zone agricole e agriturismi

Per contrastare l’abbandono delle campagne occorre sostenere le attività agrituristiche con piccoli volumi in deroga (officine bici per il cicloturismo, ampliamento cucine, ecc.). Chiediamo l’allineamento alla normativa regionale già adottata da Comuni limitrofi e la possibilità regolamentata di agri-camper, ossigeno vitale per un settore penalizzato anche da norme europee.

6. Giovani coppie

Favorire ampliamenti in zona agricola per realizzare una seconda unità abitativa destinata ai figli (impegno già assunto dall’assessore). Ridurre la SUL minima oggi fissata a 65 mq, per permettere ai giovani di tornare e costruire la propria casa tramite frazionamenti familiari.

7. Frazioni

Le frazioni si rivitalizzano con i servizi: connessione internet, presenza periodica di personale comunale (un modello già attivo fino al 2012), ambulatorio medico anche settimanale in spazi adeguati, parcheggi. Incentivi fiscali per chi avvia attività: riduzione IMU, suolo pubblico e oneri.

8. Strutture campeggistiche, alberghi e commercio

Riconoscere il ruolo strategico dei campeggi e delle strutture alberghiere, che generano presenze, promozione e gettito. Riprendere il progetto (avviato nel 2002) dei parcheggi dedicati e prevedere un ostello per lavoratori stagionali a prezzi calmierati, vista la carenza di alloggi estivi.

9. Area artigianale

Prevedere una trasformazione concertata della vecchia area artigianale, proprietà di molte famiglie castiglionesi, e individuare una nuova area per rispondere a una domanda che dura da anni.

10. Porto

Preso atto che il porto a secco non verrà realizzato. La ristrutturazione del porto esistente dovrà consentire la nascita di nuove attività commerciali in ambito portuale fino ad oggi non possibile, per rivitalizzare l’area. La pesca tradizionale, oggi ridotta a piccoli operatori, è stata fortemente penalizzata dalle normative europee e va sostenuta con scelte coerenti».

«Come consiglieri comunali di Alternativa – concludono Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone -, riteniamo che l’accoglimento di questi punti possa consentire di trasformare l’astensione in un voto favorevole. La nostra è una posizione costruttiva, orientata al merito e alla responsabilità: il Piano Strutturale deve essere davvero lo strumento che guida uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo per tutta la comunità».