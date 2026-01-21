MONTE ARGENTARIO – “La delibera con cui la Giunta comunale ha deciso di candidare Monte Argentario al titolo di Capitale italiana del mare 2026 solleva più di una perplessità, sia per il metodo adottato sia per il contesto amministrativo in cui l’atto è stato assunto”. A dirlo è Marco Nieto, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale del gruppo Svolta per l’Argentario.

“Si tratta formalmente di una delibera ‘di indirizzo’, ma nei contenuti approva una progettualità già definita, corredata da un piano finanziario pari a 1,2 milioni di euro e da un cofinanziamento comunale di 200 mila euro, senza che vi sia stato alcun confronto preventivo in Consiglio comunale – prosegue Nieto -. Un’impostazione che appare ancor più discutibile se si considera che la delibera è stata approvata il 20 gennaio 2026, lo stesso giorno della scadenza per la presentazione delle domande del bando, aperto il 22 novembre 2025. Una tempistica che di fatto esclude ogni possibilità di approfondimento, discussione o condivisione istituzionale”.

“A noi, come gruppo di opposizione, pare evidente che questa candidatura sia stata costruita più sugli slogan propagandistici che su una valutazione seria e realistica dello stato delle cose. La narrazione proposta non tiene conto della situazione reale dei porti dell’Argentario, che oggi presentano criticità strutturali, amministrative e gestionali tutt’altro che risolte – va avanti il gruppo di opposizione -. Il caso più emblematico è quello del porto di Porto Ercole, infrastruttura centrale per qualsiasi progetto che voglia parlare di marittimità e di sviluppo legato al mare. Attualmente il porto vive una fase di forte incertezza: i ricorsi risultano ancora pendenti e resta irrisolto il nodo dell’autoconcessione a favore del Comune, rispetto alla quale non sono mai stati chiariti tempi, modalità e sostenibilità gestionale. In questo quadro, parlare di ‘governance del mare stabile, sostenibile e misurabile’ appare quantomeno prematuro, in assenza di certezze giuridiche e amministrative sul futuro assetto del porto”.

“Il confronto con altre realtà rende queste criticità ancora più evidenti – va avanti Nieto -. Livorno, porto dotato di una struttura e di una governance marittima decisamente più avanzate, ha annunciato la propria partecipazione alla candidatura riconoscendo apertamente che, per l’edizione in corso, è probabile che vengano privilegiate altre città. Come dichiarato dal sindaco labronico, la candidatura è stata comunque ritenuta utile come occasione di visibilità e posizionamento in una vetrina nazionale. Un approccio trasparente e realistico, che evidenzia come una candidatura possa avere senso solo se inserita in una strategia chiara e in un quadro infrastrutturale consolidato”.

“Come opposizione non siamo contrari alla valorizzazione del mare e della cultura marittima. Riteniamo però che la priorità, oggi, debba essere fare piena chiarezza sulla gestione dei porti dell’Argentario, a partire da Porto Ercole, superare le ambiguità legate all’autoconcessione e risolvere le criticità amministrative ancora aperte, prima di impegnare risorse pubbliche e credibilità istituzionale in competizioni nazionali – conclude il gruppo -. Il mare dell’Argentario merita una visione seria e coerente, fondata su atti concreti, tempi certi e scelte trasparenti, non su iniziative costruite più sulla comunicazione che sulla realtà amministrativa e infrastrutturale del territorio”.