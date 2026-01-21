GROSSETO – I consiglieri provinciali Amedeo Gabbrielli, Angelo Pettrone e Alfiero Pieraccini hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola per sollecitare la riattivazione dell’ITS Turismo Sportivo con sede a Grosseto a partire dal prossimo anno formativo.

Sport e turismo, settori strategici per la provincia

Secondo i consiglieri, lo sport e il turismo rappresentano settori fondamentali per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio provinciale. Grosseto dispone già di un bacino formativo importante, grazie alla presenza di istituti secondari di secondo grado che ogni anno diplomano studenti negli indirizzi sportivo e turistico, tra cui il Liceo sportivo e gli indirizzi turismo degli istituti cittadini.

Il modulo sportivo dell’ITS conferma l’interesse del territorio

Nel corso dell’ultimo anno formativo, a Grosseto si è svolto il modulo sportivo dell’ITS Turismo, esperienza che ha confermato l’interesse locale e la concreta possibilità di rendere stabile il percorso. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno della provincia e al coordinamento delle professoresse Gloria Lamioni e Francesca Dini.

Interrogazione: cosa chiedono i consiglieri

Con l’interrogazione, i firmatari chiedono di sapere:

quali azioni intenda intraprendere la provincia di Grosseto per garantire la riattivazione dell’ ITS Turismo Sportivo ;

se siano stati avviati o siano previsti confronti con Regione Toscana , Fondazioni ITS , scuole e soggetti economici e sportivi del territorio;

quali siano le tempistiche previste e le eventuali criticità che finora hanno impedito la continuità del percorso.

«È fondamentale offrire ai giovani una continuità formativa post-diploma e allo stesso tempo rispondere alle esigenze delle imprese turistiche e sportive locali, che richiedono figure professionali sempre più qualificate», dichiarano i consiglieri.

Prossimi passi e attese del territorio

La risposta all’interrogazione sarà fornita secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio provinciale. La riattivazione dell’ITS Turismo Sportivo rappresenta per la provincia di Grosseto una concreta opportunità per rafforzare la formazione dei giovani e sostenere lo sviluppo dei settori turismo e sport sul territorio.