GROSSETO – La Giunta regionale della Toscana ha approvato la nascita di due nuove task force sociosanitarie con l’obiettivo di rinnovare alcuni aspetti fondamentali del sistema sanitario e sociale regionale, con particolare attenzione alle persone anziane e all’umanizzazione delle cure.

Task force anziani: verso nuovi percorsi di assistenza

La prima task force, coordinata sotto la supervisione dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, si concentrerà sulla gestione complessiva della popolazione anziana. L’obiettivo è individuare percorsi innovativi che superino il modello tradizionale basato esclusivamente sulle Rsa, favorendo la permanenza degli anziani nei propri ambienti di vita e garantendo loro supporto sociale e sanitario adeguato.

“Il gruppo di lavoro dovrà elaborare strategie per consentire agli anziani di rimanere più a lungo nel loro ambiente, riservando il ricovero in Rsa solo quando strettamente necessario”, ha spiegato Monia Monni.

Umanizzazione delle cure e prescrizione sociale

La seconda task force si concentrerà invece sulla umanizzazione delle cure e sull’implementazione della prescrizione sociale, un approccio innovativo che permette ai medici di base e ad altri professionisti sanitari di “prescrivere” ai pazienti non solo farmaci, ma anche attività culturali, sociali e di volontariato.

Questa iniziativa mira a mantenere le persone anziane socialmente attive, promuovendo il benessere psicofisico e prevenendo l’isolamento. “Se connessa correttamente alle Case di comunità, la rete di associazioni e gruppi di volontariato toscani può diventare un grande strumento di prevenzione e inclusione sociale”, ha sottolineato Monia Monni.

Coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sociosanitario

Entrambe le task force prevedono il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sociosanitario, tra cui:

Settori regionali

Agenzia regionale di sanità

ANCI Toscana

Atenei e professionisti del settore

L’obiettivo finale è definire linee guida che permettano di affrontare i cambiamenti demografici, come l’invecchiamento della popolazione, garantendo al contempo il massimo rispetto dei diritti e dei bisogni delle persone fragili, senza ridurre le risorse disponibili ma impiegandole in maniera più efficace.

Foto: Calani