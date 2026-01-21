GROSSETO – La Giunta regionale della Toscana ha approvato la nascita di due nuove task force sociosanitarie con l’obiettivo di rinnovare alcuni aspetti fondamentali del sistema sanitario e sociale regionale, con particolare attenzione alle persone anziane e all’umanizzazione delle cure.
Task force anziani: verso nuovi percorsi di assistenza
La prima task force, coordinata sotto la supervisione dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, si concentrerà sulla gestione complessiva della popolazione anziana. L’obiettivo è individuare percorsi innovativi che superino il modello tradizionale basato esclusivamente sulle Rsa, favorendo la permanenza degli anziani nei propri ambienti di vita e garantendo loro supporto sociale e sanitario adeguato.
“Il gruppo di lavoro dovrà elaborare strategie per consentire agli anziani di rimanere più a lungo nel loro ambiente, riservando il ricovero in Rsa solo quando strettamente necessario”, ha spiegato Monia Monni.
Umanizzazione delle cure e prescrizione sociale
La seconda task force si concentrerà invece sulla umanizzazione delle cure e sull’implementazione della prescrizione sociale, un approccio innovativo che permette ai medici di base e ad altri professionisti sanitari di “prescrivere” ai pazienti non solo farmaci, ma anche attività culturali, sociali e di volontariato.
Questa iniziativa mira a mantenere le persone anziane socialmente attive, promuovendo il benessere psicofisico e prevenendo l’isolamento. “Se connessa correttamente alle Case di comunità, la rete di associazioni e gruppi di volontariato toscani può diventare un grande strumento di prevenzione e inclusione sociale”, ha sottolineato Monia Monni.
Coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sociosanitario
Entrambe le task force prevedono il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sociosanitario, tra cui:
-
Settori regionali
-
Agenzia regionale di sanità
-
ANCI Toscana
-
Atenei e professionisti del settore
L’obiettivo finale è definire linee guida che permettano di affrontare i cambiamenti demografici, come l’invecchiamento della popolazione, garantendo al contempo il massimo rispetto dei diritti e dei bisogni delle persone fragili, senza ridurre le risorse disponibili ma impiegandole in maniera più efficace.
Foto: Calani