Foto di repertorio

GROSSETO – Si interrompe a Viareggio la corsa in Coppa Italia del Circolo Pattinatori. Grosseto: il Cgc ha gambe e testa per vendicare il capitombolo di via Mercurio vincendo 5-1 e volando alla Final Four del 7-8 marzo mettendo in ghiaccio la qualificazione dal primo tempo e tenendo a distanza, con un po’ di affanno, Saavedra e compagni nella ripresa. Il Grosseto si difende onorevolmente, gioca bene ma i ragazzi di De Gerone non si sono fanno sorprendere.

Mister Mariotti parte con il quintetto migliore, De Gerone schiera un po’ a sorpresa l’ex Romeo D’Anna.

L’inizio è di marca grossetana, con il rientrante Pablo Gomez che si fa trovare pronto sui tentativi ospiti. Con il passare dei minuti si fanno anche vedere i versiliesi che al 7′ trovano il vantaggio con un tiro da fuori, dalla tre quarti, di Cinquini che s’infila alla sinistra di Scarso. Barragan prova subito a reagire, ma Gomez risponde da campione, al 13′ ci prova anche Saavedra ma senza fortuna, ma nell’azione successiva arriva il raddoppio di Torner che accompagna la pallina in mezzo all’area e la piazza alle spalle del portiere Scarso. Al 18′ il Cgc cala il tris: Muglia supera in velocità Saavedra sulla destra e infila la sfera nell’angolino alto del Cp. Il Grosseto cerca di accorciare le distanze (la più bella occasione nella stecca di Barragan al 23′), ma la difesa bianconera riesce ad andare al riposo con un vantaggio di tre reti.

I primi cinque minuti della ripresa vedono il Cp in avanti per cercare di accorciare le distanze, ma Gomez per tre volte ferma la conclusione di Barragan, ma al 6′ Cinquini, con una potente conclusione e angolata, porta a quattro le segnature del Viareggio. L’atterramento di Saavedra, da parte di D’Anna, al limite dell’area, consente a Vargas di andare in lunetta, ma Gomez neutralizza la punizione di prima. Al 10′ , con l’uomo in più, i biancorossi assediano la retroguardia, con una serie di tiri, con quello preciso di Paghi da fuori vale il 4-1. A 11’27 un giocatore del Cgc salva la rete con il pattino; l’arbitro concede il rigore, che Barragan spedisce sul palo. A 9’24 dalla sirena Muglia manda fuori la punizione di prima per il decimo fallo Grosseto. L’ultima rete è di Torner che spinge la pallina in rete in mischia a 2’50. Rimane il tempo per vedere in campo per la prima volta Mattia Giabbani in un finale senza grandi emozioni.

Circolo Pattinatori Grosseto-Cgc Viareggio 1-5

CGC VIAREGGIO: Gomez, Filippo Poletti; D’Anna, Lombardi, Ambrosio, Rosi, Muglia, Francesco Poletti, Cinquini, Torner. All. Mirco De Gerone.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Louis Antony Hyde e Alfonso Rago.

RETI: nel p.t. al 6’24 Cinquini, 12’55 Torner, 17’43 Muglia; nel s.t. 5’10 Cinquini, 10’45 Paghi, 23’10 Torner.

ESPULSIONI TEMPORANEE (2′): Muglia per doppia ammonizione, Sillero, Cinquini, Barragan nel s.t.