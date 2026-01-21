FIRENZE – La Giunta regionale della Toscana sta definendo un nuovo provvedimento per regolamentare le emissioni prodotte da aziende e attività produttive, con l’obiettivo di recepire i recenti indirizzi nazionali in materia di emissioni odorigene, approvati con il Decreto direttoriale n. 309 del 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’iniziativa è stata al centro di un tavolo di concertazione che si è tenuto martedì 20 gennaio, a cui hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini, insieme a rappresentanti delle principali associazioni economiche e ambientaliste, sindacati ed enti locali della Toscana.

Tavolo tecnico e prime azioni

Nella prima fase del percorso, la Regione Toscana istituirà un tavolo tecnico incaricato di definire le modalità di applicazione regionale delle prescrizioni ministeriali e di individuare le azioni concrete da intraprendere.

L’obiettivo principale è allinearsi al nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), approvato a luglio 2025, che stabilisce valori limite di emissione e prescrizioni da applicare nelle fasi autorizzative delle attività produttive.

Secondo quanto previsto, la Giunta regionale recepirà ufficialmente gli indirizzi ministeriali tramite un proprio atto, previa comunicazione alla Commissione consiliare competente, in coerenza con la Legge regionale 9 del 2010 sulle norme in materia di qualità dell’aria.

Ruolo di Comuni, Arpat e Asl

Il tavolo tecnico avrà anche il compito di definire le procedure per la gestione dei casi critici, segnalati tramite esposti o richieste specifiche, nei quali avranno un ruolo centrale i Comuni, insieme ad Arpat e alle Asl.

“Il recepimento regionale degli indirizzi ministeriali – ha spiegato l’assessore Barontini – ha una duplice finalità: fornire ai gestori delle attività e ai consulenti tecnici indicazioni chiare e inequivocabili per la presentazione delle istanze di autorizzazione, e stabilire criteri, modalità e procedure per le attività istruttorie e di monitoraggio da parte delle autorità competenti, soprattutto nei casi che richiedono una valutazione delle emissioni odorigene”.

Verso una gestione più chiara e trasparente

Con questo percorso, la Regione Toscana punta a garantire trasparenza e uniformità nella gestione delle emissioni odorigene, tutelando sia la salute dei cittadini sia le imprese che operano sul territorio. L’adozione di regole chiare dovrebbe inoltre ridurre i contenziosi e migliorare la collaborazione tra enti locali, autorità sanitarie e aziende.