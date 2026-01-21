GROSSETO – Un airone bianco maggiore si muove indisturbato alle porte della città, nella zona della Rugginosa, a pochi passi dall’Aurelia. L’avvistamento è stato documentato con un video e alcune foto che mostrano l’animale mentre cammina con calma nell’area, perfettamente a suo agio nell’ambiente.

Una presenza che oggi non sorprende più come un tempo: fino a una ventina di anni fa, infatti, questa specie era considerata praticamente impossibile da osservare nel nostro territorio, mentre negli ultimi anni è diventata sempre più frequente anche in Maremma.

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

L’airone bianco maggiore è il più grande tra gli aironi presenti in Europa: ha un piumaggio completamente bianco, che non cambia durante l’anno, e un aspetto imponente, soprattutto quando è in volo. Il becco è in genere giallo e le zampe scure, anche se durante la stagione riproduttiva l’animale assume un vero e proprio “abito nuziale”, con becco più scuro e zampe che tendono al giallo fino a tonalità rossastre.

In volo, come tutti gli aironi, tiene il collo ripiegato a “S” e può essere confuso con la più comune garzetta, che però è più piccola e si riconosce anche per le zampe gialle.