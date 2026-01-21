GROSSETO – La temperatura del mare nel Tirreno continua ad aumentare, con conseguenze rilevanti per gli ecosistemi marini. E proprio nel mare che bagna la costa toscana e le isole dell’Arcipelago, è in corso una nuova fase di monitoraggio scientifico che combina dati termici e suoni dei cetacei per capire come il riscaldamento globale stia modificando gli equilibri del Mediterraneo.

Capraia: sensori e idrofoni per ascoltare il mare

Nel tratto di mare antistante l’isola di Capraia, un importante progetto di ricerca ha portato all’installazione di otto sensori subacquei e di un idrofono: dispositivi che registrano la variazione termica della colonna d’acqua fino a 40 metri di profondità e catturano i suoni emessi dai cetacei che popolano la zona.

Questa attività fa parte del progetto Claps (Climate Adaptation Pelagos Sanctuary), finanziato dalla Fondation Prince Albert II de Monaco nell’ambito dell’Iniziativa Pelagos, che vede coinvolti diversi enti di tutela delle aree marine protette del Mediterraneo, tra cui il Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

I sensori raccolgono dati fondamentali sul cambiamento climatico e saranno sostituiti ogni sei mesi, mentre l’idrofono viene recuperato ogni due mesi per scaricare e analizzare i dati acustici, prima di essere nuovamente immerso.

Santuario Pelagos: un laboratorio di biodiversità

Le acque tra la costa toscana e le isole formano parte del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini Pelagos, riconosciuto come una delle più importanti aree di protezione per cetacei del Mediterraneo. Qui vivono regolarmente specie come delfini, capodogli e balenottere, che producono suoni specifici, difficilmente percepibili all’orecchio umano ma preziosi per gli scienziati.

I dati raccolti attraverso gli idrofoni permettono di monitorare la presenza, la distribuzione e i modelli di comportamento dei cetacei, oltre a misurare l’intensità del rumore sottomarino di origine antropica, come quello generato dal traffico marittimo, che può influire sul benessere degli animali.

Il mare che si riscalda: cosa significa per l’ecosistema

Il rialzo della temperatura del mare è uno degli effetti più evidenti dei cambiamenti climatici a livello globale, con impatti diretti su habitat, specie e dinamiche ecologiche. Nel Mar Mediterraneo, questo fenomeno si sta manifestando con un’accelerazione superiore alla media globale, con conseguenze che includono alterazioni delle correnti, variazioni nella distribuzione delle specie e potenziale diffusione di specie invasive.

Grazie alla rete di monitoraggio sviluppata con il progetto CLAPS, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e gli altri enti partner avranno a disposizione dati scientifici essenziali per comprendere non solo quanto e come il mare si stia riscaldando, ma anche come questa variazione influisca sugli animali marini, in particolare i cetacei.

Una sentinella per la costa toscana

Per la provincia di Grosseto e la fascia costiera toscana, questi studi rappresentano una risorsa preziosa. Non si tratta solo di monitorare il clima, ma di fornire informazioni utili a pianificare strategie di tutela ambientale, sensibilizzare la comunità locale e rafforzare la connessione tra biodiversità, turismo sostenibile e protezione degli habitat marini.

La collaborazione tra enti di ricerca, università e aree marine protette rende l’Arcipelago Toscano un laboratorio avanzato per lo studio dell’impatto climatico sui mari mediterranei, con ricadute anche per le comunità costiere che da sempre vivono in simbiosi con il mare.