BATIGNANO – Nei primi giorni del 2026, l’Amministrazione degli Usi civici di Batignano ha ufficialmente siglato un accordo con il Cottolengo per la gestione della struttura del vecchio asilo, situata proprio alle porte del paese. L’intesa prevede un contratto di uso gratuito della durata di 20 anni, rinnovabile, che consentirà di avviare presto i lavori di riqualificazione dello stabile.

Un progetto sociale per la comunità

«Riteniamo che questa struttura sia indispensabile per il sociale e per i nostri concittadini – spiegano il presidente Mario Cherubini e i consiglieri degli Usi civici di Batignano – Confidiamo nel sostegno di tutto il paese, che davanti a queste sfide si è sempre dimostrato favorevole al 100%».

Negli ultimi anni l’Amministrazione degli Usi Civici ha già realizzato importanti interventi per la comunità: tra questi la creazione di una biblioteca all’interno della propria sede, inaugurata in occasione della Festa dell’Olio, e il progetto di un parco di ristoro lungo la Strada della Valle, inserita nel cammino di Padre Giovanni.

Collaborazione con il Cottolengo e futuro della struttura

L’accordo con il Cottolengo rappresenta un’opportunità concreta per trasformare il vecchio asilo in un punto di riferimento per le attività sociali e culturali del paese. «Ringraziamo il Cottolengo per la disponibilità e l’opportunità – concludono dall’Amministrazione – siamo pronti a lavorare per restituire alla comunità uno spazio funzionale e accogliente».