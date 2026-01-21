GROSSETO – Un nuovo progetto legato all’osservazione della Terra e ai dati satellitari potrebbe portare la Maremma al centro di una rete scientifica europea. A parlarne è l’onorevole Marco Simiani, che nelle scorse ore ha visitato l’ESRIN, il centro dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicato all’osservazione del pianeta.

Durante la visita, Simiani ha incontrato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra, ringraziandola per l’accoglienza e per il lavoro svolto dall’ESA.

Il progetto in Maremma: il Cal/Val Park a Cernaia

Il punto più rilevante annunciato dal deputato riguarda la realizzazione del Cal/Val Park di Grosseto, che sorgerà a Cernaia grazie alla collaborazione tra ESA, Ente Terre Regionali Toscane e Regione Toscana.

«Si tratta di un’area dove i dati raccolti dai satelliti verranno “messi alla prova” e verificati a terra attraverso misure molto precise su suolo, vegetazione, atmosfera e acqua» spiega Simiani.

In pratica, le informazioni osservate dallo spazio verranno confrontate con rilevazioni effettuate direttamente sul campo, così da rendere più accurate e affidabili le immagini e i dati utilizzati per lo studio dell’ambiente.

Dalla prevenzione degli eventi estremi all’agricoltura

Secondo quanto riportato da Simiani, questo tipo di attività potrà avere ricadute importanti su diversi ambiti: dalla ricerca sul clima alla prevenzione degli eventi estremi, fino al supporto alle scelte in campo agricolo e alle politiche di sviluppo sostenibile.

Un lavoro che parte dall’innovazione scientifica ma che può tradursi anche in strumenti concreti per la gestione del territorio.

«Un riconoscimento per Grosseto e la Toscana»

Per Simiani, la nascita del Cal/Val Park rappresenta «un riconoscimento importante» per Grosseto e per l’intera Toscana, perché inserisce il territorio all’interno di un’infrastruttura europea e apre nuove prospettive.

«Ci colloca al centro di una grande infrastruttura scientifica europea e apre nuove opportunità di ricerca, innovazione e lavoro qualificato sul nostro territorio» aggiunge.

Simiani conclude sottolineando l’impegno politico: «Insieme al PD continuerò a lavorare perché queste eccellenze si traducano in benefici concreti per cittadini, imprese e comunità locali».