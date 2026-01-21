GROSSETO – Quest’anno l’otto ottobre, ricorrerà l’ottocentenario della morte (“transito”) di San Francesco d’Assisi. Al di là di quelle che saranno le iniziative religiose che i Francescani grossetani organizzeranno, c’è già, fresco fresco di stampa, qualcosa d’importante. Si tratta di un saggio realizzato dall’Architetto Vera Giommoni uscito nel novembre dello scorso anno per la “Innocenti Editore”, dal titolo “ Il santo Francesco e i Francescani a Grosseto”.

Il libro

Un libro in elegante edizione e foto a colori, che si propone all’attenzione di un pubblico esigente e raffinato, interessato a conoscere non solo le vicende della Chiesa e del Convento di Grosseto, ma anche i dettagli più particolari legati all’Ordine Francescano. Troveremo così notizie sui cambiamenti dell’Italia di fine Medioevo, il confronto tra la Regola benedettina e gli Ordini mendicanti (con i frati predicatori domenicani e i frati minori francescani).

Non manca neppure una particolareggiata descrizione del complesso religioso francescano di Grosseto con i suoi quasi 800 anni di storia, descrizione riguardante Chiesa e Convento, nonché delle opere e di quel rinnovamento artistico attuato dai frati. Lo studio si conclude con la curata descrizione delle Cappelle laterali: quella a sinistra dedicata alla Vergine Immacolata di Lourdes e quella a destra, riservata a Sant’Antonio di Padova (interamente affrescata dai Nasini).

Vogliamo dunque sottolineare, che il libro della Giommoni, offre una preziosa trattazione specialistica, che va ad occupare uno spazio, privo, prima della sua uscita, di quei dettagli storici ed artistici che l’autrice ha invece sviluppato. Una particolare attenzione, è stata anche rivolta al Crocifisso, collocato sopra l’altare della chiesa di San Francesco. L’autrice, ha dunque approfondito, anche le questioni dottrinali legate a questa iconografia, assai cara ai Francescani. In sintesi, un libro utile e prezioso, che va considerato da oggi, strumento essenziale per chi vorrà occuparsi di San Francesco e della Grosseto francescana.