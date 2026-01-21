CASTEL DEL PIANO – A Castel del Piano è acceso il confronto politico e pubblico sull’annunciato abbattimento di 26 piante di ippocastano presenti sul territorio comunale. L’intervento, comunicato dall’Amministrazione comunale, rientra in un più ampio progetto di cura e manutenzione del patrimonio arboreo urbano, ma ha suscitato reazioni e richieste di approfondimento da parte dell’opposizione consiliare.

La posizione del Comune

“Piante malate e pericolose, sicurezza e qualità della vita al centro”

Secondo quanto spiegato dal Comune di Castel del Piano, i 26 ippocastani interessati dall’intervento risultano malati e potenzialmente pericolosi. Nei prossimi giorni la ditta appaltatrice procederà al taglio degli alberi e, contestualmente, alla messa a dimora di 23 nuove piante di albero di Giuda, con l’obiettivo di rinnovare il viale coinvolto.

«La salute della vegetazione urbana – commenta Roberto Zamperini, assessore del Comune di Castel del Piano – è fondamentale per migliorare la qualità della vita, garantire la sicurezza dell’ambiente ed è un vero investimento per il futuro. Oggi emerge l’esigenza di sviluppare un progetto e creare linee guida per un passo evolutivo nella gestione del patrimonio arboreo, che vedrete nei prossimi giorni e che mi propongo di portare avanti nel corso del mandato».

La replica dell’opposizione

Interrogazione consiliare per rendere pubbliche le perizie

Sul tema è intervenuto il gruppo consiliare di minoranza “Michele Bartalini sindaco”, annunciando la presentazione di una interrogazione consiliare. A firmarla sono Sabrina Rosati e Tommaso Tassi, che sottolineano come «il dibattito nato dopo la comunicazione del 16 gennaio dimostri la forte attenzione dei cittadini verso ambiente, verde pubblico e qualità della vita urbana».

L’opposizione chiede che vengano rese pubbliche «le valutazioni tecnico-scientifiche alla base della decisione: dalle patologie riscontrate sugli alberi, alle perizie e relazioni tecniche, fino ai criteri utilizzati per la scelta delle nuove essenze arboree. Tra le richieste anche la possibilità di valutare una sospensione temporanea dell’intervento, in attesa della completa accessibilità della documentazione».

Trasparenza e confronto pubblico

“Beni comuni e informazione ai cittadini”

«L’iniziativa – spiegano Rosati e Tassi – si colloca in un’ottica istituzionale e collaborativa. Non si tratta di mettere in discussione le prerogative dell’Amministrazione, ma di rafforzare la qualità delle decisioni pubbliche attraverso la massima trasparenza».

Secondo il gruppo di minoranza, rendere accessibili i dati tecnici consentirebbe un confronto pubblico sereno e informato, su un tema che riguarda beni comuni di rilevanza ambientale. Un passaggio ritenuto fondamentale per mantenere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.