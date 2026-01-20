CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Riunione istituzionale tra il Comune castiglionese, l’Ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano. L’obiettivo era avviare un confronto tecnico e amministrativo sull’aggiornamento del regolamento del porto, essendo cambiate le esigenze operative e le norme.

«L’incontro ha rappresentato un momento di coordinamento tra le Amministrazioni competenti, volto a condividere un percorso comune per l’adeguamento delle disposizioni regolamentari che disciplinano l’uso delle infrastrutture portuali, degli specchi acquei e delle aree demaniali marittime, con particolare attenzione ai profili di sicurezza della navigazione, ordine portuale e corretta fruizione degli spazi – dichiarano dal Comune -. Nel corso della riunione sono stati analizzati i principali ambiti di intervento, tra cui la regolamentazione degli accosti, la gestione dei flussi di traffico marittimo, le interferenze tra attività commerciali, pesca e diporto nautico, nonché l’esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale».

«L’aggiornamento del Regolamento del Porto rappresenta un passaggio fondamentale per adeguare le regole alle attuali esigenze del territorio e del sistema portuale – è stato evidenziato nel corso dell’incontro dalla sindaca Elena Nappi -. L’obiettivo è dotarsi di uno strumento chiaro, efficace e condiviso, in grado di coniugare sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione». È stato inoltre sottolineato come il confronto interistituzionale consenta di «assicurare coerenza tra le competenze del Comune e quelle dell’Autorità Marittima, evitando sovrapposizioni e garantendo un’applicazione uniforme delle norme a tutela dell’interesse pubblico».

Da parte dell’Autorità marittima è stato rimarcato che «il Regolamento del Porto costituisce uno strumento essenziale per la gestione ordinata delle attività portuali e per la prevenzione di situazioni di rischio», evidenziando come «l’aggiornamento delle disposizioni consentirà di migliorare la sicurezza complessiva dello scalo e di rendere più efficienti le attività di vigilanza e controllo».

Il Comune ha espresso la propria disponibilità a collaborare attivamente al processo di revisione, sottolineando che «un porto sicuro e ben regolamentato rappresenta un valore aggiunto per il territorio, sia sotto il profilo economico che turistico».

Al termine della riunione, le Amministrazioni coinvolte hanno concordato di proseguire il lavoro con ulteriori incontri tecnici, finalizzati alla definizione condivisa delle modifiche regolamentari e alla successiva adozione dei provvedimenti di competenza.

Tra i temi affrontati nel corso della riunione, particolare rilievo è stato attribuito anche «all’aggiornamento cartografico del pennello soffolto situato all’imboccatura del porto di Castiglione della Pescaia, nonché agli aspetti connessi alla sua illuminazione. La questione è attualmente oggetto di un confronto costante con i competenti uffici e di prossima risoluzione».