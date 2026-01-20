GROSSETO – La Maremma non è solo butteri, natura incontaminata e immagini da cartolina. A interrogarsi su cosa sia davvero questo territorio – e su quanto il racconto tradizionale ne abbia semplificato o distorto l’identità – è il volume “Una campagna radicale. Grosseto e la Maremma laboratori del Novecento”, da pochi giorni in libreria, firmato da Simone Rusci e Marco Voltini e pubblicato da Donzelli editore, con un reportage fotografico di Michele Nastasi.

Il libro nasce all’interno di un progetto di ricerca che fa capo al Politecnico di Milano e si inserisce in una collana dedicata all’“Italia di mezzo”: quei territori che non sono grandi metropoli ma che, proprio per questo, vengono spesso considerati marginali o raccontati in modo superficiale.

Oltre gli stereotipi della “Toscana da cartolina”

L’obiettivo degli autori è chiaro: superare la narrazione mitizzata della Maremma e restituire la complessità di un territorio che, nel corso del Novecento, è stato un vero laboratorio di trasformazioni economiche, sociali e paesaggistiche.

«La Maremma – spiega Simone Rusci, professore di urbanistica all’Università di Pisa – si differenzia dalla Toscana “da cartolina”, quella del Chianti o della Val d’Orcia. È un territorio spesso mitizzato attraverso racconti non sempre aderenti alla realtà, come quello dei butteri, che in realtà è una storia relativamente recente».

Un racconto corale fatto di mappe, storie e testimonianze

“Una campagna radicale” è un libro di geografia territoriale, ma costruito come un racconto corale. Il volume si articola in diverse sezioni – Mappe, Temi, Storie, Sguardi e Voci – e alterna analisi, interviste e testimonianze.

Tra i contributi spiccano le interviste a don Franco Cencioni, testimone diretto di una fase di grandi cambiamenti per la Maremma, all’artista Moira Ricci, che dopo esperienze a Londra e Milano ha scelto di tornare in questo territorio, e al giornalista Massimiliano Frascino.

Grosseto, una crescita senza precedenti

Ampio spazio è dedicato alla città di Grosseto, protagonista di una crescita rapidissima nel Novecento. Da centro racchiuso entro le mura medievali, con circa 4mila abitanti, il capoluogo è arrivato in pochi decenni a quota 80mila, grazie anche a scelte urbanistiche definite dagli autori come “radicali”.

Emblematico il caso dell’edilizia residenziale pubblica degli anni Settanta, con la realizzazione dei grandi quartieri delle zone 167 nord e sud, estesi su superfici che raramente si riscontrano anche in città molto più grandi.

Le “interruzioni di Maremma”

Il libro analizza anche quelle che Rusci e Voltini definiscono le “interruzioni di Maremma”: realtà come Roccamare, Ansedonia o l’Argentario, che hanno contribuito a costruire una narrazione parziale del territorio. Operazioni edilizie che, secondo gli autori, avrebbero potuto essere collocate ovunque, perché poco legate alle specificità maremmane.

Una provincia che innova

Lontana dall’immagine di un’economia immobile, la Maremma viene descritta come un territorio con caratteristiche riconducibili a una “new economy”: crescita moderata ma diffusa, buona qualità della vita e assenza delle distorsioni tipiche di altre aree della Toscana.

«Attenzione a derubricare la provincia come qualcosa di statico e superato – sottolinea Rusci –. In contesti come la Maremma si innova, si cresce e si sperimentano percorsi che possono indicare una direzione anche per il futuro».

Gli autori

Simone Rusci, architetto e dottore di ricerca, è professore associato di tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Pisa e presidente del Parco della Maremma dal 2022.

Marco Voltini è ricercatore al Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano e docente di landscape design, con studi dedicati ai paesaggi rurali e alle relazioni tra architettura, territorio e città.