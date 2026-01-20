GROSSETO – Oltre 1.200 anziani e persone fragili sono state ingannate da un’organizzazione criminale che operava in tutta Italia, Toscana compresa. La truffa, scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova, ha portato all’arresto di tre persone e all’emissione di cinque misure cautelari complessive, con il sequestro preventivo di beni per 2,5 milioni di euro tra immobili, auto di lusso, conti correnti, orologi, gioielli e accessori di alta moda.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo, con base in Veneto ma operativo su scala nazionale, mirava a donne ultrasessantenni e persone sole. I truffatori si presentavano porta a porta vendendo prodotti casalinghi – dai ferri da stiro ai set di pentole, materassi e poltrone reclinabili – spacciandoli per articoli di alta qualità. Per convincere le vittime all’acquisto, proponevano finanziamenti dai costi spesso insostenibili e, in caso di rifiuto, non esitavano a minacciare o a simulare contatti con finti responsabili aziendali.

Le indagini hanno evidenziato un meccanismo sistematico di estorsione: i contratti venivano spesso rimodulati, aumentando importi e durata delle rate, con ricarichi fino all’800% sui prodotti e provvigioni riconosciute dalle società di credito. Parallelamente, i truffatori conducevano uno stile di vita sfarzoso, con vacanze in località esclusive, auto sportive come Ferrari, Lamborghini, Bentley e Porsche, e acquisti in boutique di alta moda.

In Toscana, le province maggiormente colpite sono state Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Prato e Siena, ma il fenomeno si estendeva anche ad altre regioni, da Alessandria a Milano, Torino, Ancona e oltre.

Oltre agli arresti, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni dei membri dell’organizzazione e nelle sedi delle società coinvolte, per bloccare la rete e recuperare i beni frutto delle frodi. La Guardia di Finanza invita le possibili vittime a farsi avanti, ribadendo l’importanza di verificare sempre la veridicità delle offerte porta a porta e di segnalare qualsiasi sospetto alle autorità.