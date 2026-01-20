SCARLINO – L’inizio del nuovo anno ha portato con sé un’importante novità per le scuole comunali di Scarlino: l’Amministrazione ha avviato la sostituzione completa dei corpi illuminanti all’interno di tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale.

L’operazione ha interessato aule, refettori, sale mensa, spazi di studio e di gioco, corridoi, aree comuni e stanze dei docenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione e rendere più confortevole la permanenza di bambini e ragazzi negli spazi scolastici.

Led a luce neutra per un’illuminazione uniforme

«I punti luce esistenti, sia a parete sia a soffitto – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli – sono stati dotati di nuovi tubi a led a luce neutra, una scelta pensata per garantire fin da subito un’illuminazione più uniforme e adatta alle attività didattiche».

L’intervento ha riguardato l’asilo nido “L’albero azzurro”, la scuola dell’infanzia G. Rodari in via Turati a Scarlino Scalo, il plesso della scuola primaria E. De Amicis e della scuola secondaria di primo grado A. Mariotti in via Lelli, oltre alla scuola primaria Barberini in via Citerni a Scarlino capoluogo.

Risparmio e efficienza energetica

Le operazioni, eseguite in economia diretta dagli operai comunali, hanno permesso di contenere al massimo i costi, limitati all’acquisto del materiale, e hanno interessato complessivamente 164 punti luce.

L’intervento ha già prodotto un sensibile miglioramento sotto il profilo illuminotecnico e, nel prossimo futuro, contribuirà a un significativo efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei consumi e un minor impatto ambientale.