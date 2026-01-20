GROSSETO – Le radiografie non saranno più solo in ospedale: da oggi, a Grosseto, gli esami a raggi X potranno essere effettuati anche direttamente a domicilio. È stato infatti consegnato all’ospedale Misericordia un nuovo radiografo portatile, donato dal Comitato per la Vita alla unità operativa di Radiologia .

Un gesto concreto di solidarietà che apre nuove prospettive per l’assistenza sanitaria territoriale, in particolare per quei pazienti che, per condizioni cliniche o difficoltà motorie, non possono essere trasportati facilmente in ospedale.

Un dispositivo leggero, autonomo e pronto per le emergenze

Il nuovo apparecchio è un dispositivo a raggi X completamente trasportabile, progettato per l’assistenza domiciliare ma utilizzabile anche all’interno di strutture residenziali assistite. Leggero, facile da montare e dotato di batteria integrata, può funzionare anche in assenza di collegamento elettrico, rendendolo adatto non solo all’uso domestico ma anche a situazioni di emergenza o a contesti critici, come eventi calamitosi.

La consegna all’ospedale Misericordia

La cerimonia di consegna si è svolta martedì 20 gennaio all’ospedale Misericordia di Grosseto. Presenti il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti, insieme ai volontari dell’associazione, e i vertici dell’Asl Toscana Sud Est: il direttore generale Marco Torre, il direttore della Radiologia Luca Franci, la direttrice del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione Daniela Cardelli, il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro e Gioacchino Celano, direttore dell’area dipartimentale delle professioni tecnico sanitarie.

Verso l’attivazione del servizio di radiologia domiciliare

In questa fase è in corso la formazione del personale tecnico. L’obiettivo è attivare il servizio entro il mese di febbraio, definendo un percorso condiviso anche con i medici di medicina generale, che saranno parte integrante del nuovo modello organizzativo.

Torre: “Sanità sempre più vicina ai cittadini”

«È un gesto di grande generosità – dichiara Marco Torre, direttore generale dell’Asl Tse – che si inserisce nel processo di trasformazione della nostra azienda, sempre più orientata a portare i servizi dall’ospedale al territorio. Dalle case di comunità fino al domicilio degli utenti, questa apparecchiatura ci permette di garantire cure più prossime e accessibili».

Menchetti: “Una risposta immediata a un bisogno reale”

«Abbiamo accolto la richiesta del dottor Franci per la Radiologia grossetana – spiega Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita –. Grazie all’impegno del nostro rappresentante Roberto Dottori e alla collaborazione di numerose associazioni di volontariato e di diversi Comuni della provincia, siamo riusciti a raccogliere circa 55mila euro, necessari per l’acquisto dell’apparecchiatura».

Cardelli: “Un servizio che mette al centro la persona”

Per Daniela Cardelli, la donazione rappresenta un passo decisivo verso una sanità più umana: «Grazie a questo strumento possiamo estendere anche all’area grossetana la radiologia domiciliare, un servizio pienamente coerente con gli obiettivi delle cure domiciliari previsti dal DM 77. I tecnici che si recano a casa dei pazienti garantiscono un percorso di cura rispettoso e meno traumatico, soprattutto per chi è non deambulante o in condizioni gravi».

Franci: “Un potenziamento concreto della medicina territoriale”

«Questa donazione – sottolinea Luca Franci, direttore della Radiologia – rafforza in modo concreto la medicina territoriale, in linea con gli obiettivi regionali e del Pnrr. Consentirà una gestione diagnostica più efficace per i pazienti fragili, avvicinando i servizi sanitari ai bisogni reali della comunità».

Dentamaro: “Abbattiamo le distanze”

Sulla stessa linea Michele Dentamaro, direttore medico del presidio ospedaliero: «L’ospedale va incontro alle esigenze del territorio. Questo apparecchio ci permetterà di abbattere le distanze per chi ha difficoltà oggettive di trasporto. Un ringraziamento va al Comitato per la Vita e a tutto il personale impegnato nella formazione e nella futura erogazione del servizio».