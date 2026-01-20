MANCIANO – Riaprono i termini per presentare domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale “La tana dei cuccioli”, situato nella frazione di Montemerano, per l’anno educativo 2025-2026. La riapertura riguarda esclusivamente i nuclei familiari residenti nel Comune di Manciano e prevede l’assegnazione di cinque posti disponibili.
Chi può accedere
Possono accedere al servizio i bambini che abbiano compiuto almeno dodici mesi di età entro il 1° marzo 2026, data dalla quale è previsto l’avvio della frequenza. Le domande dovranno essere presentate entro domenica 15 febbraio 2026, esclusivamente in modalità online attraverso il sito istituzionale del Comune di Manciano, utilizzando Spid o Carta d’identità elettronica.
Al termine delle verifiche da parte degli uffici comunali competenti verrà pubblicata la graduatoria valida per l’anno educativo in corso. Per l’ammissione è richiesto che i bambini siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Durante la procedura di iscrizione dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria per l’attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla situazione lavorativa dei genitori, agli orari di lavoro, alla distanza dal luogo di impiego e ad eventuali certificazioni sanitarie o sociali.
L’avviso completo, comprensivo dei criteri di valutazione, dei punteggi e della modulistica richiesta, è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Manciano.