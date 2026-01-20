GROSSETO – Si terranno domenica 22 e lunedì 23 marzo le consultazioni per il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

In vista dell’appuntamento elettorale, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Grosseto – ha richiamato i Comuni della provincia a una serie di adempimenti organizzativi e normativi necessari a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Durante la campagna referendaria dovrà essere assicurata la parità di accesso ai mezzi di informazione, mentre resta in vigore il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, salvo quelle indispensabili e prive di contenuti politici.

Tra le attività previste rientra l’accertamento dell’esistenza e del buono stato di urne, cabine elettorali e di tutto il materiale necessario all’allestimento dei seggi, operazione che dovrà essere completata entro i termini indicati dalla normativa. Le cabine dovranno includere anche spazi adeguati alle persone con disabilità, mentre le urne dovranno essere conformi ai modelli previsti dal Ministero dell’Interno.

Particolare attenzione è rivolta anche alla revisione straordinaria delle liste elettorali, che sarà avviata in tutti i Comuni. Le operazioni comprenderanno l’aggiornamento delle posizioni degli elettori trasferiti, cancellati o iscritti d’ufficio, nonché le necessarie comunicazioni tra Comuni in caso di variazioni di residenza.

Un altro aspetto riguarda gli elettori residenti all’estero, che potranno esercitare l’opzione per votare in Italia secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge. Le informazioni saranno disponibili tramite i consolati e i canali istituzionali.

Entro il termine previsto sarà inoltre curata la pubblicazione e l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi referendari, che renderanno ufficiale l’avvio della fase elettorale e informeranno i cittadini sulle modalità di voto.

I Comuni della provincia di Grosseto e la Prefettura invitano i cittadini a consultare i siti istituzionali per restare aggiornati su scadenze, orari dei seggi e ulteriori indicazioni utili in vista del referendum.