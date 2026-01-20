GROSSETO – È stata prorogata a sabato 31 gennaio la scadenza per candidare la propria impresa a partecipare alla nona edizione del “Premio Cambiamenti”, il concorso dedicato al pensiero innovativo delle imprese italiane e proposto, ogni anno a livello nazionale, da Cna.

In palio 20mila euro per la migliore impresa italiana, 5mila euro per la seconda e la terza classificata e tanti altri riconoscimenti, resi possibili grazie al ricco partenariato che sostiene l’iniziativa che, quest’anno, è dedicata alle “Nuove rotte” ovvero a chi ha il coraggio di tracciare nuove mappe e orientare il futuro di territori, dell’economia e delle comunità.

Possono candidarsi le imprese nate dopo il 1° gennaio 2021 che saranno selezionate prima a livello provinciale, poi regionale, per arrivare poi a concorrere per la finale nazionale.

Sono oltre 7mila le imprese che hanno partecipato finora alle edizioni del Premio e che hanno potuto creare collaborazioni e sinergie con gli altri partecipanti e con le imprese del mondo Cna.

Per iscriversi è necessario seguire la procedura riporta sul sito dedicato al Premio: https://premiocambiamenti.it/