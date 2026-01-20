GROSSETO – La sfida è lanciata. Per le elezioni provinciali sarà una corsa con due candidati presidente. Si voterà domenica 15 marzo (una settimana prima dell’appuntamento con il referendum costituzionale convocato per domenica 22 e lunedì 23 marzo) e il seggio sarà allestito come sempre nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto (l’orario del voto dovrebe essere dalle 8 alle 20). L’ufficialità arriverà a breve: le elezoni devono essere convocate con 40 giorni di anticipo sulla date del voto. Come ormai è noto le elezioni provinciali dopo la riforma Delrio è un’elezione di secondo livello: non votano direttamente i cittadini, ma la platea elettorale così come i candidati sono soltanto sindaci e consiglieri comunali. Questo significa che in provincia di Grosseto il numero degli aventi diritto al voto sarà di 361 elettori considerando che il comune di Sorano (contava 13 membri) è stato commissariato. Del totale degli avanti diritto 27 sono sindaci e 334 sono consiglieri comunali.

La sfida tra due candidati

Su Francesco Limatola non c’erano dubbi perché la sua candidatura aveva ricevuto il disco verde già da tempo. Il presidente uscente infatti aveva ricevuto l’apprezzamento per le politiche portate avanti negli ultimi quattro anni da tutto il centrosinistra e non solo. Il via libera dal centrodestra invece è arrivato soltanto ieri sera anche se da tempo le candidature sul tavolo si erano ristrette a due: i primi cittadini di Orbetello e Monte Argentario. Alla fine a spuntarla è stato Andrea Casamenti preferito al collega Arturo Cerulli. A pesare sulla scelta sopratutto la convinzione di Fratelli d’Italia che vede nel sindaco “lagunare” il candidato ideale per rappresentare il centrodestra.

La novità della terza lista e il centrodestra diviso

Tra le possibilità emerse dall’ultimo tavolo politico del centrodestra c’è anche l’ipotesi della terza lista. Di che cosa si tratta? Di una lista che non è collegata a nessun candidato presidente e che vuole rappresentare un’area ben definita di centro e civica. A lavorare in queste ore al progetto c’è “Noi Moderati”. Per presentare una lista alle provinciali c’è bisogno di almeno cinque consiglieri comunali (massimo dieci) e “Noi Moderati”, anche senza richiedere sostengo da forze esterne, sarebbe in grado da sola di esprimere una lista.

La crisi del centrodestra a Grosseto e la maggioranza in subbuglio

Che non siano tempi tranquilli per il centrodestra a Grosseto si capisce da come sta andando la partita delle elezioni provinciali. Una partita che visto il voto ponderato (contano di più i consiglieri comunali dei comuni con più abitanti) si giocherà molto sulle scelte dei consiglieri comunali di Grosseto. Fino a poche settimane fa, sulla carta, il centrodestra in tutta la provincia, governando in tutti i comuni più grandi (Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario), era in netto vantaggio. Poi qualcosa si è inceppato. A Grosseto dicevamo la situazione più calda. È di queste ore la notizia che i due consigliere comunali, Angelo Pettrone e Francesca Ciucchi del Gruppo Misto che facevano riferimento a Nuovo Millennio, realtà civica che in giunta esprime addirittura due assessore, Riccardo Ginanneschi e Carla Minacci (recentemente nominata assessore al sociale), voteranno per Limatola. Una scelta che di fatto certifica l’uscita dei due consiglieri dalla lista civica, ma per il momento non dalla maggioranza. Nuovo Millennio resta in consiglio con un unico consigliere comunale Amelia Gaviano. I due voti “grossetani” pesano molto perché insieme valgono 2120 voti. In questo momento il vantaggio del centrodestra a livello provinciale resta solido, ma visto le posizioni di distinzione di “Noi Moderati” e anche quella incerta di alcuni altri consiglieri comunali di Grosseto, il “gap” tra Limatola (in rincorsa) e Casamenti potrebbe davvero azzerarsi. Tutto si giocherebbe sul filo di pochi voti rendendo, come tra l’altro avevamo anticipato già diversi giorni fa, la partita della presidenza delle provinciali molto più aperta di quanto si pensi. Intanto il caso politico della maggioranza che sostiene Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco è aperto: dopo i problemi degli scorsi mesi, i rimpasti di giunta e gli spostamenti in consiglio comunale, cambia ancora l’assetto della maggioranza che da mesi sembra non riuscire più a trovare un equilibrio tra le forze in campo e i continui aggiustamenti.