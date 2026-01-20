GROSSETO – Un nuovo utility per il Big Mat Bsc Grosseto. Dopo la conferma del lanciatore Mattia Sireus e l’ingaggio di Diego Fabiani e Federico Virgadaula, il roster biancorosso si rafforza con l’arrivo del diciottenne nettunese Daniele Di Persia. “Continua la nostra politica – commenta il presidente Antonio Pugliese – di credere e investire sui giovani. Oltre alla cura del nostro settore giovanile, con l’obiettivo di inserire in prima squadra più grossetani possibili, siamo attenti anche agli under di altre realtà. Crediamo che Di Persia, in ragione della sua duttilità e dei suoi ampi margini di crescita, possa essere un valore aggiunto importante in vista della prossima stagione. Come ogni anno il nostro obiettivo sarà quello di giocare a viso aperto contro chiunque, provando a vincere più gare possibili e a far divertire i nostri tifosi”.

Daniele Di Persia, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Nettuno, è un utility schierato principalmente in terza base, ma all’occorrenza può giocare anche in prima e salire sul monte di lancio. Lo scorso anno, in quindici partite disputate, ha chiuso la stagione a .306 di media battuta. “Vogliamo consegnare al manager Enrico Vecchi – prosegue il presidente Pugliese – un diamante giovane e di prospettiva, costruendo così un gruppo che potrà lavorare insieme anche per i prossimi anni. Presto annunceremo altre importanti conferme e nuovi innesti”.

