SCANSANO – Il consiglio comunale di Scansano ha approvato nell’ultima seduta un ordine del giorno proposto da Anci in relazione alla Legge 12 settembre 2025, n. 131, che ridefinisce i criteri di classificazione dei comuni montani italiani e le risorse del Fondo per la Montagna. La legge, che mira a riconoscere e promuovere le zone montane, introduce parametri basati principalmente su altitudine e pendenza, ma secondo l’amministrazione scansanese non tiene sufficientemente conto delle specificità territoriali e socio-economiche dei comuni appenninici.

Un approccio più flessibile per i comuni dell’Appennino toscano

La delibera sottolinea come molti comuni dell’Appennino, tra cui quelli toscani, abbiano caratteristiche molto diverse rispetto ai comuni alpini: territori più estesi, con porzioni di montagna anche a quote inferiori, e una varietà di contesti socio-economici che rendono inadeguata l’applicazione di parametri “secchi”. L’uso esclusivo di altitudine e pendenza rischia di penalizzare i territori centrali del Paese, generando disparità ingiustificate nella classificazione e nell’accesso alle risorse del Fondo per la Montagna.

Richieste al Governo nazionale

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, la sindaca Maria Bice Ginesi, la Giunta comunale e il Consiglio di Scansano si impegnano a sollecitare il Governo nazionale per: adottare criteri di classificazione che rispettino le specificità dei diversi sistemi montani, garantendo pari dignità ai territori alpini e appenninici; integrare i criteri socio-economici (spopolamento, difficoltà di accesso ai servizi, fragilità economica) accanto a quelli geografici; introdurre meccanismi correttivi per evitare discontinuità territoriali anomale, valorizzando le unioni di comuni; riconoscere il valore dei servizi ecosistemici offerti dai territori montani.

Inoltre, la delibera chiede un incremento significativo delle risorse destinate al Fondo per la Montagna, proporzionato alle reali esigenze dei territori e agli obiettivi della legge, per rendere concretamente efficaci le politiche di sostegno.

Impegni istituzionali e trasmissione dell’ordine del giorno

L’ordine del giorno sarà trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Regione Toscana, ai parlamentari eletti in Toscana, al Presidente di ANCI nazionale e al Presidente di ANCI Toscana.

«L’obiettivo – commenta la sindaca Maria Bice Ginesi – è garantire che la classificazione dei comuni montani tenga conto delle complessità e delle specificità dei nostri territori, promuovendo politiche efficaci di sviluppo, tutela dei servizi essenziali e valorizzazione dei servizi ecosistemici».