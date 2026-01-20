GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 20 gennaio 2026

Ariete pratico: oggi riesci a concludere molto.

Toro coerente: sai portare avanti ciò in cui credi.

Gemelli brillante: oggi più concentrato del solito.

Cancro affettuoso: ma anche molto concreto.

Leone presente: giornata utile per rafforzare legami.

Vergine metodica: oggi sei guida silenziosa.

Bilancia diplomatica: eviti una tensione con eleganza.

Scorpione strategico: oggi sai come dosarti.

Sagittario lucido: ma oggi meno impulsivo.

Capricorno, segno del giorno, sarà forte, preciso, determinato: giornata ideale per sistemare, costruire e pianificare.

Consiglio escursione: sali al Castello di Potentino, tra vigne e mura antiche: un luogo che parla di radici, come piace a te.

Acquario attento: oggi osservi e impari.

Pesci intuitivi: ma oggi più pragmatici.