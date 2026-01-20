CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna, a Castiglione della pescaia, Leading Generation, il progetto che guarda «al futuro economico, sociale e turistico di Castiglione della Pescaia». Il secondo incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle 17.30 presso l’auditorium delle scuole medie del comune.

L’iniziativa, organizzata dalla Lista Civica “L’Alternativa”, conferma la volontà di «creare uno spazio strutturato di confronto sullo sviluppo del territorio, con particolare attenzione all’economia del turismo, alla coesione sociale e alle prospettive collettive».

Un laboratorio di idee per la Maremma

«Castiglione, grazie alle sue peculiarità ambientali, culturali e sociali, può diventare un punto di riferimento per l’intera Maremma – spiegano gli organizzatori – Leading Generation vuole essere un laboratorio di idee, capace di intercettare nuove tendenze e segmenti di mercato turistico, ma anche di stimolare il cambiamento sociale».

L’incontro è aperto a giovani, cittadini e responsabili di associazioni economiche e culturali, con l’obiettivo di favorire un dialogo ampio e inclusivo, capace di generare visione e progettualità condivisa.

Relatori e ospiti di rilievo

I lavori saranno aperti daSimona Tozzi, che introdurrà i temi centrali della giornata, seguita dai consiglieri comunali Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone.

Tra gli interventi principali ci sarà quello di Marco Antonioli, sociologo e capo analista, che offrirà una lettura approfondita delle dinamiche sociali ed economiche legate allo sviluppo territoriale.

Parteciperà Giuseppe Giaccardi, già protagonista del primo incontro e «oggi punto di riferimento a livello nazionale, conferma il valore e la credibilità del percorso intrapreso».

Idee, competenze e partecipazione al centro

«Leading Generation si conferma così come un’occasione concreta per immaginare e costruire il futuro di Castiglione – afferma il gruppo l’Alternativa -, mettendo al centro idee, competenze e partecipazione dei cittadini. L’incontro si preannuncia come un momento di confronto aperto, utile a stimolare nuove prospettive e a rafforzare il senso di comunità».