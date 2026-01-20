GROSSETO – Risultati amari ma ancora agonismo, confronto e crescita per i giovani del Grosseto Rugby Club. A Cecina i biancorossi Golini, Madeddu, Pellegrini, Sanna e Rossi hanno lottato assieme ai coetanei Under 14 del Tirreno Rugby Club, cedendo 21-66 alla corazzata Florentia.

Un altro raggruppamento anche per gli Under 10 (foto in alto) alla guida della coach Chiara Castelli: contro due rose del Livorno, il Cecina e lo Scintilla sono arrivate quattro sconfitte dovute soprattutto alla maggiore esperienza degli avversari, ma i baby grossetani hanno avuto il merito di impegnarsi e segnare in due gare, vendendo cara la pelle e contenendo il passivo.

Fine settimana fra lanci, corse e giocate anche per gli Under 8 (foto in basso), che in pieno inverno continuano ad allenarsi e confrontarsi con altre realtà sportive.