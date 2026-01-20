GROSSETO – Terza vittoria stagionale per la formazione under 17 della Gea Basketball Grosseto che espugna il parquet di Fucecchio con un netto 40-66. Le ragazze guidate da Marco Romboli portano a casa un successo che permette loro di sistemarsi a metà classifica. Il +26 della compagine biancorossa nei confronti del Ficeclum è maturato nel secondo tempo, dopo un sostanziale equilibrio nei primi due quarti (12-13 e 15-17), in cui le ragazze hanno sofferto nei rimbalzi difensivi concedendo troppo libertà alle avversare. Dopo essere andate al riposo sul 30 a 27 le geine, al rientro dagli spogliatoi hanno mostrato una diversa concentrazione difensiva e una cresciuta consapevolezza delle possibilità individuali e di squadra, con ampia rotazione in campo e tutte con punti segnati a referto, a motivo di bei contropiede e buoni canestri, ha preso il largo andando a concludere la gara con il punteggio di 66 a 40. «In un girone complicato – sottolinea l’allenatore Marco Romboli – in cui le squadre livornesi la fanno da padrone e tenuto conto dell’età delle nostre bimbe, nate 2010-11-12 in un campionato per nate 2009-10, questa è un’affermazione che sicuramente fa buon umore in tutta la squadra».

Gea Under 17: Pepi 16, Grilli 4, Bisanti 3, Mazzi 13, Marconi 4, Giorgi 5, Diacene 8, Apicella 4, Sliusar 6, Manganelli 3. All. Marco Romboli.

Turno infrasettimanale per la Gea Basketball Grosseto che mercoledì sera alle 21,15 è di scena sul campo del Basket Carrara Legends, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1. L’incontro, che si disputa al “Pala Avenza”, era in programma venerdì, ma per problemi legati all’impianto, i locali hanno chiesto l’anticipo. I ragazzi di Silvio Andreozzi si troveranno di fronte una formazione esperta, che alterna belle prestazioni a qualche battuta d’arresto pesante, ma che comunque è considerare una compagine assolutamente insidiosa, avendo messo insieme 12 vittorie, che valgono l’undicesimo posto in classifica. Nella gara d’andata, al Pala Austria, Carrara Legends è stato sulla scia della Gea per due quarti, prima di subire un’accelerazione nel terzo quarto che ha permesso a Furi e compagni di superare i 20 punti di vantaggio, finendo sull’82-59, a +23. La Gea appena tre giorni fa ha avuto la meglio della Juve Pontedera, grazie ad un finale sontuoso che ha permesso di allungare contro un quintetto che per tutto il primo tempo e fino all’inizio del terzo quarto ha messo paura alla capolista. Carrara Legends, invece, nello scorso fine settimana si è arreso sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti per 77-58. I pronostici sono dunque dalla parte della corazzata maremmana, che ha vinto 14 delle 16 gare disputate e che vuole continuare a macinare successi e belle prestazioni. La squadra sta giocando a memoria e per le avversarie sta diventando sempre più difficile trovare il bandolo della matassa per fermare Davide Liberati, Alessandro Banchi, Lorenzo Scurti e tutte le altre bocche da fuoco.

Coach Silvio Andreozzi dovrà fare a meno mercoledì sera di Lorenzo Malentacchi, uno dei protagonisti della vittoria contro la Juve Pontedera (con tredici punti fondamentali nel primo tempo), alle prese con impegni universitari, e hai il dubbio di Tommaso Ense, che non riesce a smaltire una brutta influenza. Per il resto sono tutti abili e arruolati e pronti a dare il solito importante contributo.

Questi i migliori realizzatori grossetani dopo 16 incontri: Liberati 297 punti (1° nella classifica del girone A, seguito da Albizzi, Vela Viareggio, a 283); Banchi e Scurti 222; Mari 143; Furi 122; Ignarra 107; Ense 100.

La classifica: Gea Grosseto 28 punti; Studio Arcadia Valdicornia 24; Cestistica Audace Pesca e Libertas Lucca 22; Lucca Sky Walkers 20; Donoratico, Calcinaia, Monsummano e Invictus Livorno 16; Juve Pontedera 14; Basket Carrara Legends, Nicola Chimenti Livorno, Vela Viareggio, Centro Minibasket Carrara 12; Castelfranco 6; Cus Pisa 4.