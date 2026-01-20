GROSSETO – Un’occasione di formazione e lavoro a tempo determinato arriva anche per chi vive in provincia di Grosseto. Il Caaf Cgil Toscana ha aperto le selezioni per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, destinati a supportare la campagna fiscale 2026 negli uffici regionali.

Il percorso prevede un corso intensivo di 100 ore, completamente gratuito, che consentirà ai partecipanti di acquisire competenze per raccogliere documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di operatore fiscale.

Chi può partecipare

La selezione è rivolta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico-economica, con preferenza per chi abbia già esperienza nel settore fiscale o voglia riqualificarsi. Tra i requisiti richiesti: ottime competenze digitali, capacità relazionali e di lavoro in team e disponibilità a spostarsi sul territorio.

Corso intensivo da marzo

La novità principale di quest’anno riguarda la durata e l’organizzazione del corso: le 100 ore, solitamente distribuite su due mesi, saranno concentrate in un ciclo intensivo di tre-quattro settimane con partenza prevista attorno al 1 marzo. Questo permetterà ai partecipanti di completare rapidamente la formazione e iniziare l’attività subito dopo le festività pasquali.

Come candidarsi

Per partecipare occorre inviare curriculum e dati personali online all’indirizzo: https://curriculum.regionale.tosc.cgil.it/cv_insert.asp. Il termine per le candidature è fissato alla metà di febbraio 2026. I candidati selezionati accederanno al corso e alla successiva assunzione a tempo determinato.

Un’opportunità in una realtà solida

Entrare nel team del Caaf Cgil Toscana significa far parte di una realtà capillare e consolidata: lo scorso anno, nelle 245 sedi regionali, sono state elaborate 320mila dichiarazioni dei redditi e 170mila modelli Isee, con un tasso di gradimento del 98% tra gli utenti.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected].