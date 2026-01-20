FOLLONICA – Il 20 gennaio non è più soltanto una data sul calendario, ma diventa un simbolo di impegno civile e responsabilità collettiva. In occasione della Giornata del Rispetto e della sensibilizzazione alla non violenza, istituita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il Comune di Follonica annuncia il proprio patrocinio e sostegno al concorso scolastico dal titolo: “L’indifferenza è complicità? E tu… da che parte stai?”.

Un progetto condiviso tra istituzioni e scuola

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la sezione di Follonica dell’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Istituto di istruzione superiore di Follonica, con il coinvolgimento diretto degli studenti del biennio. Al centro del progetto c’è una riflessione profonda su bullismo, cyberbullismo e, soprattutto, sul ruolo spesso sottovalutato degli “spettatori”, coloro che assistono senza intervenire.

Willy, simbolo di altruismo e responsabilità civile

Il concorso prende ispirazione dalla figura di Willy Monteiro Duarte, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver perso la vita nel tentativo di difendere un amico. Un esempio di coraggio e altruismo che diventa oggi strumento educativo per stimolare coscienze e senso civico tra i più giovani.

Gli studenti potranno esprimere le proprie riflessioni attraverso tre diverse sezioni: letteraria, multimediale e grafica, utilizzando linguaggi e strumenti vicini alla loro sensibilità.

Il sindaco: “A Follonica non c’è spazio per l’indifferenza”

«L’Amministrazione aderisce a questo progetto perché crediamo che la lotta al bullismo passi dalla cultura, dall’educazione e dalla formazione dei giovani – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. Ricordare Willy significa onorare un modello di altruismo estremo che deve interpellare le coscienze di tutti noi. Chi si volta dall’altra parte è complice, mentre chi interviene è un cittadino attento e consapevole».

Poggetti: “Il silenzio rende il bullo più forte”

Sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche l’assessore alla Sicurezza e alla Cultura della legalità, Giorgio Poggetti: «Il gesto eroico di Willy è un esempio luminoso di coraggio e senso civico. Il bullo spesso agisce per una propria fragilità, ma è il silenzio di chi guarda a renderlo forte. Con questo concorso vogliamo che i ragazzi diventino protagonisti attivi della legalità».

Come partecipare: scadenze e modalità

Il concorso è rivolto agli studenti del biennio dell’IIS di Follonica, che potranno partecipare singolarmente o come gruppo classe. Gli elaborati – testi, video, presentazioni o opere grafiche – saranno valutati in base all’originalità e all’aderenza al tema.

Le scadenze:

Presentazione delle candidature: 20 febbraio 2026

Consegna degli elaborati: entro il 30 aprile 2026

Premiazione: a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in data e luogo da definire

Un’iniziativa che punta a trasformare la memoria in azione, e l’educazione in uno strumento concreto contro l’indifferenza.