MASSA MARITTIMA – Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra il Comune di Massa Marittima, la Pro Loco e le associazioni coinvolte nell’organizzazione delle iniziative natalizie, con l’obiettivo di fare il punto sull’andamento del Natale appena trascorso e programmare le prossime feste di carnevale. Dal confronto è emersa una generale soddisfazione per i risultati ottenuti, sia in termini di partecipazione che di qualità delle proposte offerte.

Alla riunione hanno preso parte il presidente della Pro Loco, Iacopo Galdi, la presidente della Casina di Babbo Natale, Laura Poccioni, e la presidente Franca Bardelloni dell’associazione Le Brutte Persone, realtà che hanno contribuito in maniera significativa alla riuscita del programma natalizio.

“In crescita il numero complessivo dei visitatori che hanno scelto Massa Marittima durante il periodo delle festività – commenta il Comune -. Particolarmente significativo il dato relativo agli accessi alla Casina di Babbo Natale: secondo i numeri forniti, sono state registrate 5mila presenze, con un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. Questo dato è interessante soprattutto per il percorso comunicativo che le associazioni hanno scelto di intraprendere: sono stati infatti coinvolti influencer e youTubers che hanno soggiornato presso la città e che hanno prodotto video promozionali”.

“Le presenze reggono e continuano a crescere rispetto alle precedenti edizioni – commenta la sindaca Irene Marconi –, un segnale importante che conferma la validità del lavoro svolto in sinergia tra Comune, Pro Loco e associazioni. Il Natale a Massa Marittima si conferma un appuntamento capace di attrarre famiglie e visitatori, valorizzando il centro storico e creando occasioni di socialità”.

“Tra le novità più apprezzate di questa edizione spicca la Game Zone, che ha riscosso un forte interesse soprattutto tra i più giovani – sottolinea Sara Montemaggi, assessore alle politiche giovanili, associazionismo ed eventi –. I ragazzi hanno espresso in modo chiaro la richiesta di avere, anche durante i prossimi mesi, uno spazio simile di incontro e di svago. Proprio per questo, la Pro Loco ha dato la propria disponibilità a continuare a tenere aperta la Game Zone per dare continuità a questa esperienza anche nei prossimi mesi, rispondendo così ad un’esigenza concreta”.

“Interessante anche l’attività proposta dal gruppo delle Brutte persone con i gonfiabili per i più piccoli: la sala dell’ex cinema Mazzini, così allestita, ha rappresentato un punto di ritrovo per le famiglie anche nei giorni di maltempo. L’Amministrazione comunale ringrazia la Pro Loco e tutte le associazioni coinvolte per l’impegno e la collaborazione, confermando la volontà di continuare a lavorare insieme per offrire iniziative di qualità e occasioni di aggregazione per tutte le fasce d’età – concludono dal Comune -. Prossimi appuntamenti, le sfilate in maschera nei giorni di martedì e giovedì grasso, 12 e 17 febbraio”.