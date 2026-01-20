GROSSETO – Non si placa la polemica politica attorno al cosiddetto “caso Termine”. A intervenire nuovamente è il Gruppo Vannacci, che in un comunicato firmato da Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia respinge quella che definisce una “difesa fuorviante”, basata sulla riduzione dell’importo economico dell’incarico ricoperto da Giacomo Termine.

Doppio ruolo e credibilità istituzionale

Secondo il Gruppo, il chiarimento secondo cui il compenso non sarebbe di 130mila euro ma di circa 87mila euro lordi annui non modifica il giudizio politico sulla vicenda. «Il problema – sostengono – non è se lo stipendio sia molto alto o solo alto», ma il fatto che un sindaco in carica e segretario provinciale di partito abbia ricevuto un incarico fiduciario all’interno della struttura politica di un assessorato regionale.

Etica, conflitto di interessi e potere concentrato

Nel mirino del comunicato c’è quella che viene definita «una gestione del potere ritenuta formalmente legittima ma politicamente inopportuna». Il gruppo Vannacci contesta l’argomentazione secondo cui l’incarico sarebbe “previsto” e “conforme alle norme”, sottolineando come la questione non riguardi la legalità formale, bensì la credibilità delle istituzioni e l’opportunità politica.

Un altro punto centrale della critica riguarda il presunto conflitto di interessi, che secondo i firmatari «viene negato solo nominalmente. Pur in assenza di violazioni di legge, il doppio ruolo – amministratore locale e componente dello staff politico-amministrativo regionale – determinerebbe, a loro avviso, una posizione di vantaggio in termini di relazioni, informazioni e prossimità ai centri decisionali».

Il comunicato respinge anche la giustificazione secondo cui situazioni analoghe «si verificherebbero altrove. Un argomento che, secondo il Gruppo, non attenua il problema ma anzi lo conferma, trasformandolo in una questione sistemica».

Per Vasellini e Bragaglia il “caso Termine” non rappresenta «uno scandalo giudiziario, ma piuttosto uno “scandalo culturale”, legato a un modo di intendere il potere che consente l’accumulo di incarichi e funzioni senza un adeguato livello di trasparenza e spiegazione pubblica».

Da qui la richiesta di chiarimenti puntuali: «perché la scelta sia ricaduta proprio su Termine, quali siano nel dettaglio le sue funzioni e gli obiettivi dell’incarico, e in che modo venga evitata una sovrapposizione tra il ruolo amministrativo locale e quello regionale. In assenza di queste risposte, conclude il Gruppo Vannacci, ogni precisazione sullo stipendio rischia di essere “solo fumo negli occhi”».