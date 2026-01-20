GROSSETO – Con l’organizzazione della Delegazione Provinciale Figc di Grosseto, con il delegato Antonio Papa e del Consigliere Regionale Gianni Canuti, si terrà venerdì prossimo 23 gennaio alle 17, nella Sede della Sezione Aia Grossetana in via Genova 48, presieduta da Luca Furzi, una riunione molto importante alla quale parteciperà il presidente della Aia Regionale Tiziano Reni e riservata ai presidenti delle società partecipanti ai campionati Figc di Terza Categoria e Juniores della nostra Provincia.

Oltre al presidente Toscano dell’Aia, saranno presenti il Consigliere Regionale Figc Gianni Canuti, il Delegato Provinciale Figc Antonio Papa con alcuni dei suoi collaboratori e naturalmente il padrone di casa e presidente Provinciale Aia Luca Furzi e molti arbitri della stessa sezione. Al termine della riunione il Presidente Regionale Aia Reni effettuerà una lezione per tutti i tesserati della Sezione Aia grossetana.

Vista l’importante di tale riunione e la presenza importante del presidente Toscano dell’Aia, i massimi vertici della Delegazione Provinciale Figc, raccomandano la massima partecipazione.