CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non è bastato ancora una volta lottare alla Blue Factor di serie A1: al Casa Mora l’Ubroker Bassano passa per 7-2. Per mezz’ora però i giovani biancocelesti, con qualche assenza pesante, hanno tenuto la gara viva, poi però i cartellini hanno deciso le sorti con i giallorossi che hanno saputo sfruttare le occasioni. Primo tempo scoppiettante con i veneti che passano dopo 10 secondi con la cannonata di Franz Ipinazar che sorprende Saitta. Il gioco è ricco appunto di falli, in panchina si lamenta molto lo stesso Ale Bertolucci. Ancora Francisco Ipanazar scende a sinistra e infila il 2-0 veneto. Il Castiglione di Bracali però ribatte colpo su colpo e sulla punizione del 10° fallo giallorosso, ci pensa Equibel a superare Verona dopo una serie di finte (lasciato a riposo il portiere titolare Valentin Grimalt) per il 2-1 che manda le squadre al riposo

Nel secondo tempo la fatica nel Castiglione si fa sentire e soprattutto i maremmani pagano le espulsioni temporanee, soprattutto per proteste. Riba in tre minuti dal sesto al nono, confeziona la doppietta che spacca la gara. Sul blu a Lasorsa, somma di gialli, lo spagnolo prima gira un assist in contropiede e poi confezione un “autogol” con Saitta che respinge il tiro e la pallina è spinta in rete da Montauti. Giuliani, 10° fallo del Castiglione, in alza e schiaccia segna il 5-1. Scuccato bombarda per il 6-1 e alla beneficiata partecipa anche Nando Montigel, con l’ex Follonica che trova il 7-1 sempre in power play (secondo blu a Lasorsa). Esquibel su rigore in avanzamento sfrutta l’occasione e batte il neo entrato Girardi per il 7-2. Da segnalare l’esordio in A1 nel Castiglione di Federico Asta. Bassano che sfrutta la sconfitta del Trissino e sale in testa alla classifica.

A1 Blue Factor Castiglione-Ubroker Bassano 2-7

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Gabriele Irace; Federico Asta, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

UBROKER BASSANO: Mattia Verona, Francesco Douglas Girardi; Andrea Scuccato, Gerard Riba Ovejero, Patricio Ipinazar, Matteo Cardella, Giuliano Giuliani Marchetti, Fernando Hernan Montigel, Francisco Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRI: Joseph Silecchia e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

RETI: pt (1-2) 0’10” e 8’59” F.Ipinazar F (B), 17’43 pp Esquibel (C); st 6’04 e 9’02 Riba, 14’28 pp Giuliani (B), 16’02 Scuccato (B), 19’00 Montigel (B), 24’30 rig. Esquibel (C).

Serie A1 – 15a giornata 16/17/18 gennaio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Cp Grosseto 3-3

Indeco Afp Giovinazzo-Tr Azzurra Novara 2-1

Sarzana-Innocenti Cos. Follonica 3-3

Breganze-Bcc Centropadana Lodi 4-9

Cgc Viareggio-Why Sport Valdagno 4-4

Trissino-Forte dei Marmi 1-2

Blue Factor Castiglione-Ubroker Bassano 2-7

La classifica

Bassano 36 punti; Trissino 35; AW Lodi, Cgc Viareggio 32; Valdagno (14) 29; Hrc Monza 27; Cp Grosseto 24; Follonica 22; Sarzana 21; Forte dei Marmi 13; Azzurra Novara 9; Afp Giovinazzo (14), Castiglione 7; Breganze 3

Non va meglio alla Blue Factor in serie A2: contro un Forte dei Marmi lanciatissimo arriva una sconfitta per 9-2. Gara sempre condotta dai rossoblu, che quando hanno spinto sull’acceleratore hanno sempre messo in difficoltà i biancocelesti, privi di alcuni giocatori prestati alla A1 e con Nobili squalificato. Già nel primo tempo maremmani in difficoltà e Forte che segna con Ambrosio, Chereches (doppietta) intervallato dal gol di Lossi. Il guizzo di Nerozzi vale per il 4-1 al riposo. Nella ripresa Chereches allunga, poi Tommaso Giovannelli fa doppietta, e si aggiungono i gol di Lossi e Lunardi. Andrea Montauti fissa il punteggio sul 9-2. Forte che vola in testa alla classifica.

A2 Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 9-2

FORTE DEI MARMI: Giulio Bacci, Lapo Barsi; Gabriel Ambrosio, Brando del Medico, Diego Chereches, Fabio Lossi, Gianmarco Lunardi, Lorenzo Giovannelli, Tommaso Giovannelli, Alessio Ambrosio. All. Andrea Facchini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Giulio Donnini, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Fabio Veluti di Modena.

RETI: pt (4-1) 1’23 G.Ambrosio (FM), 11’11 Chereches (FM), 11’31 Lossi (FM), 21’17 Chereches (FM), 21’40 Nerozzi (C); st 6’39 Chereches (FDM), 9’59 e 14’12 T.Giovannelli (FM), 15’11 Lossi (FM), 18’12 Lunardi (FM), 20’51 A.Montauti (C).

Serie A2 – girone B – recupero 2a giornata 17 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Newco Roller Matera 5-4

Serie A2 – girone B – 7a giornata 17/18 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio-Mgm Remaplast Eboli 6-3

Rotellistica Camaiore-Rh Scandiano 4-3

Iren Follonica-Newco Roller Matera 3-6

Sarzana-Spv Viareggio 5-1

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 9-2

La classifica

Forte dei Marmi (8) 21 punti; Rot.ca Camaiore (7) 18; Rh Scandiano (7), Roller Matera (8) 15; Pumas Viareggio (7) 12; Spv Viareggio (7) 9; Cresh Eboli (7), Sarzana (7), Castiglione (7) 6; Follonica (7) 0

Serataccia per la formazione Under 23 della Blue Factor. Il Forte dei Marmi, praticamente la squadra di A2 supera il Castiglione per 7-2. Sugli scudi Tommaso Giovannelli autore di un poker di gol, doppietta du Del Medico e reti di Chereches Lorenzo Giovannelli e Alessio Ambrosio. Per il Castiglione i gol sono stati realizzati da Faelli e Bracali.

U23 Versilia HockeyForte-Blue Factor Castiglione 9-2

VERSILIA HOCKEYFORTE: Raffaello Ciupi, Lapo Barsi; Tommaso Giovannelli, Brando Del Medico, Diego Chereches, Fabio Lossi, Edoardo Pucciarelli, Piercarlo Cacciaguerra, Lorenzo Giovannelli, Alessio Ambrosio. All. Andrea Facchini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Diego Bracali, Brando Santoni, Filippo Agresti, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (4-0) 7’56 Del Medico (FM), 12’17 e 17’54 T.Giovannelli (FM), 19’28 L.Giovannelli (FM); st 0’08 T.Giovannelli (FM), 2’16 Chereches (FM), 5’00 Del Medico (FM), 7’23 Faelli (C), 9’24 T.Giovannelli (FM), 10’11 Ambrosio (FM), 18’35 Bracali (C).

Under 23 zona 4 – 7a giornata 16 gennaio

Versilia H.Forte-Blue Factor Castiglione 9-2

Follonica-Pumas Viareggio B 2-4

Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio 6-1

Spv Viareggio-Sarzana 26/1

La classifica

Versilia H. Forte (7) 18 punti; Sarzana (6), Castiglione (7) 15; Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (7) 9; Follonica (7) 6; Spv Viareggio (5) 3; Cgc Viareggio (7) 0

Tutt’altra musica per l’unica formazione giovanile castiglionese impegnata in questo weekend. Vittoria di carattere per gli Under 15 La Scala al Casa Mora: il Cgc Viareggio si deve arrendere alla voglia dei biancocelesti per 5-3. Nel recupero dell’11esima giornata, ultima d’andata, il quintetto di Michele Achilli voleva regalarsi un’altra soddisfazione, ma il Cgc ha lottato a lungo. Già nel primo tempo si è capito che sarebbe stata battaglia e ai gol di Bagnoli e Bacci ha risposto la doppietta di Pucci per il 2-2. Nella ripresa bianconeri che sorpassano i maremmani con la rete di Velluti. Poi però la risposta prepotente de La Scala con la doppietta di Giabbani e la rete di Pucillo nel finale che chiudono i conti. Castiglione che chiude il girone d’andata a punteggio pieno.

U15 La Scala Castiglione-Cgc Viareggio 5-3

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

CGC VIAREGGIO: Mattia Salemi, Jacopo Gangarossa; Nicolas Vellutini, Lorenzo Marsalli, Matteo Caccavale, Elia Pucci, Andrea Galli, Pietro Fantoni, Emanuele Gori, Mattia Menichini. All. Samuele Muglia.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (2-2) 8’35 Bagnoli (C), 9’36 Bacci (C), 9’53 e 18’09 Pucci (V); st 9’07 Vellutini (V), 10’14 e 14’00 Giabbani (C), 19’16 Pucillo (C).

Under 15 zona 4 – 11a giornata 10/17 gennaio

Cp Grosseto A-Cp Grosseto B 10-1

Forte dei Marmi-Spv Viareggio 5-8

Bluoptik Follonica-Sarzana A 1-2

Sarzana B-Rotellistica Camaiore 2-5

Startit Prato-Siena 7-3

La Scala Castiglione-Cgc Viareggio 5-3

La classifica

Castiglione 33 punti; Sarzana A 30; Cgc Viareggio 25; Follonica, Cp Grosseto A 22; R.ca Camaiore 19; Sarzana B 15; Prato 12; Spv Viareggio 7; Siena 5; Forte dei Marmi 4; Cp Grosseto B 0