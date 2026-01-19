GROSSETO – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in viale Matteotti, nel tratto compreso tra viale Sonnino e via de Pretis: un intervento per ripristinare il piano stradale.

Quest’operazione, del valore complessivo di oltre 100mila euro, interesserà una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati completamente riqualificati grazie al rifacimento della pavimentazione e miglioramento dell’accessibilità.

«Siamo molto soddisfatti, in quanto si tratta di un intervento atteso che consentirà di migliorare la sicurezza e la viabilità in una zona centrale della città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – proseguiamo con il programma di manutenzione delle strade, intervenendo in modo concreto per rendere la nostra città più sicura, accessibile e decorosa”.