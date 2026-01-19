Foto di repertorio

ORBETELLO – Una serata movimentata quella di ieri sera a Orbetello. Due giovani sono stati arrestati ieri sera nel centro del paese.

I due, di origine straniera, erano visibilmente ubriachi. Hanno iniziato a insultare e molestare i passanti in maniera aggressiva.

Sul posto è giunta in poco tempo una pattuglia dei carabinieri, ma i due, invece di calmarsi, si sono rivolti con lo stesso atteggiamento nei confronti dei carabinieri, resistendo all’arresto.

In poco tempo sono arrivati in supporto dei colleghi altri carabinieri che hanno caricato in auto i due stranieri portandoli in caserma e arrestandoli.