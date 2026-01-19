GROSSETO – “Gli elevati e sempre più frequenti episodi di criminalità che vedono coinvolti soggetti immigrati, spesso irregolari, impongono con urgenza una riflessione seria e responsabile: non possiamo permetterci di perdere nemmeno un secondo in più nell’affrontare un fenomeno che incide profondamente sulla sicurezza, sulla coesione sociale e sul futuro della nostra Nazione”. A dirlo è Gino Tornusciolo, consigliere comunale di Grosseto e capogruppo della Lega.

“Alla luce di queste considerazioni, desidero annunciare pubblicamente la mia adesione formale e convinta al Comitato ‘Remigrazione e Riconquista’, promotore della proposta di legge di iniziativa popolare recentemente depositata presso la Corte di Cassazione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale – annuncia il capogruppo -. In qualità di consigliere comunale del Comune di Grosseto e capogruppo della Lega Salvini Premier, confermo il mio pieno sostegno a questa proposta, che considero una delle battaglie politiche più importanti e decisive del nostro tempo. Sarò parte attiva su tutto il territorio comunale di Grosseto per la raccolta delle firme necessarie al raggiungimento delle 50.000 sottoscrizioni previste dalla legge, affinché la proposta possa essere discussa in Parlamento”.

“Ritengo assolutamente corretto e doveroso coinvolgere l’intera popolazione in questo percorso di democrazia diretta, dando voce a cittadini che da troppo tempo chiedono regole certe, sicurezza e una gestione finalmente responsabile dei flussi migratori – afferma -. Non è più accettabile continuare a spendere enormi risorse pubbliche per un sistema di accoglienza che troppo spesso favorisce chi non ha alcuna volontà di integrarsi, sottraendo al contempo investimenti fondamentali alle politiche per la famiglia, al sostegno della natalità e alla tutela delle fasce più deboli della nostra comunità nazionale”.

“La proposta di legge sulla remigrazione rappresenta una risposta concreta, coraggiosa e strutturata a queste criticità, mettendo al centro l’interesse nazionale, la sicurezza dei cittadini e il futuro del popolo italiano – conclude Tornusciolo -. Invito tutti coloro che condividono queste preoccupazioni e questi valori a informarsi, partecipare e sostenere attivamente la raccolta firme che verrà avviata nei prossimi giorni”.