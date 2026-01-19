GROSSETO – Weekend agonistico ricco di soddisfazioni per l’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnata con i suoi portacolori in ogni angolo della Toscana, dove sabato 17 e domenica 18 gennaio erano in calendario rassegne con in palio i primi titoli del 2026. Sabato, nell’impianto Indoor di Marina di Carrara, sono andati in scena i Campionati Regionali al coperto di marcia, occasione nella quale Riccardo Rabai ha chiuso i 5.000m in 21:20.86 laureandosi Campione Toscano Assoluto Indoor (e Allievi) sulla distanza. Disintegrato il primato regionale di categoria che resisteva dal 2017 (21:45.98). L’Atletica Grosseto Banca Tema torna a casa anche con il gradino più alto del podio di Filippo Gorelli (22:16.25), secondo assoluto e primo Juniores, e Arianna Cipriani, prima tra le Promesse (16:01.93/3km). Medaglia anche per Alice Pantalei, che alla prima uscita tra le Under 20 chiude seconda in 17:13.46. Tra i Cadetti sesto posto di Roberto Scalabrino (10:34.22/2km) e 11mo di Gaia Leandri (11:53.65).

Sempre nella giornata di sabato, nel Meeting Indoor di Firenze riservato ai salti, grande progresso dell’Allieva Mariagioia Benedetti, 1.53m nel salto in alto, mentre Vittoria Monaci supera quota 1.45m. Nell’ultima gara di giornata, quella del salto con l’asta, Anselme Faragli valica 3.75m, non lontano dal primato personale.

Domenica mattina si è gareggiato a Lucca, dove nella prova unica del Campionato di Società Regionale di Cross, la squadra Allievi dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha chiuso seconda a due soli punti dalla Toscana Atletica.

Prova maiuscola dei biancorossi, con Filippo Bonucci che taglia il traguardo in seconda posizione davanti a Pietro Colombo (3°). Completa la prestazione di squadra Davide Borselli (12°). Il team si qualifica per i Campionati Italiani di specialità in programma in Sicilia il 22 febbraio.

In serata impegnato sulla pista di Firenze Edoardo Cipriani, che corre i 60m in 7.34.